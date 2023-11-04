ما أسباب الإصابة بنوبات الهلع، وكيف تتخطاها بنفسك؟

تعد نوبة الهلع هي نوبة قصيرة من القلق الشديد، والتي تسبب أحاسيس الخوف الجسدية، ويمكن أن تشمل هذه الأعراض تسارع ضربات القلب وضيق التنفس والدوخة والارتعاش وتوتر العضلات.

وتحدث نوبات الهلع بشكل متكرر وبشكل غير متوقع وغالبًا لا تكون مرتبطة بأي تهديد خارجي، ويمكن أن تستمر نوبة الهلع من بضع دقائق إلى نصف ساعة ومع ذلك، فإن الآثار الجسدية والعاطفية للهجوم قد تستمر لبضع ساعات.

يعاني ما يصل إلى 35% من سكان العالم من نوبات الهلع في وقت ما من حياتهم، وفقًا لموقع "Better health" ويمكن أن تسمى نوبة الهلع أيضًا بنوبة القلق.

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نوبات الهلع، فيتو

اضطراب الهلع

بدون علاج، يمكن أن تؤدي نوبات الهلع المتكررة والمطولة إلى إعاقة شديدة، وقد يختار الشخص تجنب مجموعة واسعة من المواقف (مثل مغادرة منزله أو البقاء بمفرده) خوفًا من التعرض لهجوم.

بالنسبة لكثير من الناس، تحدث مشاعر الذعر في بعض الأحيان فقط خلال فترات التوتر أو المرض، ويُقال إن الشخص الذي يعاني من نوبات الهلع المتكررة يعاني من اضطراب الهلع، وهو نوع من اضطرابات القلق، ولديهم بشكل عام نوبات ذعر متكررة وغير متوقعة ومخاوف مستمرة من الهجمات المتكررة.

أعراض نوبة الهلع

ويمكن أن تشمل أعراض نوبة الهلع ما يلي:

زيادة اليقظة تجاه الخطر والأعراض الجسدية

القلق والتفكير غير العقلاني

شعور قوي بالخوف أو الخطر أو الشؤم

الخوف من الجنون أو فقدان السيطرة أو الموت

الشعور بالدوار

الوخز والقشعريرة، وخاصة في الذراعين واليدين

ارتجاف أو اهتزاز، والتعرق

تسارع معدل ضربات القلب

الشعور بالانقباض في الصدر

صعوبات في التنفس، بما في ذلك ضيق التنفس

الغثيان أو ضيق في البطن

توتر العضلات

فم جاف

الشعور بعدم الواقعية والانفصال عن البيئة.

أسباب أخرى غير القلق

بعض الأعراض الشائعة لنوبات الهلع قد تحدث أيضًا في بعض الحالات الجسدية حيث تسبب بعض الأدوية والعقاقير – مثل المهدئات والكحول والكافيين – قد أيضًا أعراضًا تشبه الذعر.

ومن المهم زبار الطبيب لإجراء فحص طبي للتأكد من أن أي أعراض جسدية متكررة تشبه الذعر ليست بسبب أمراض، مثل:

السكري.

الربو.

شكاوى الأذن الداخلية.

فرط نشاط الغدة الدرقية.

شكاوى القلب.

فرط نشاط الغدة الدرقية بعد الولادة.

تخطي نوبات الهلع بنفسك

تتضمن الاقتراحات حول كيفية التعامل مع نوبة الهلع ما يلي:

تجنب "الحديث الذاتي" الذي يركز انتباه المريض على الأعراض التي يعاني منها، ولا يجب ان يقول المريض لنفسه "توقف عن الذعر!" أو "أهدأ!".

ذكّر نفسك أن أعراض نوبة الهلع غير مريحة، ولكنها لا تهدد الحياة، طمئن نفسك انه سبق وشعرت بهذه المشاعر من قبل ولم يحدث لك أي شيء سيء.

ركز انتباهك على شيء خارج جسمك وأعراضك على سبيل المثال، قم بإلهاء نفسك عن طريق العد التنازلي ثلاثًا من 100، أو تذكر الكلمات من الأغنية المفضلة لديك، أو التركيز على المشاهد والأصوات من حولك.

إن الهروب من الموقف لن يؤدي إلا إلى تعزيز التصور بأن نوبات الهلع لديك لا تطاق، وإذا جلست وسمحت للأعراض بالمرور، فإنك تكتسب الثقة في قدرتك على التأقلم.

خيارات العلاج الطبي لنوبات الهلع

نوبات الهلع، فيتو

إذا كانت أعراض القلق الجسدي ناجمة عن أمراض جسدية، مثل مرض السكري أو فرط نشاط الغدة الدرقية، فإن العلاج المناسب لهذه الأمراض يجب أن يمنع تكرار الأعراض الشبيهة بالذعر، وإذا كانت نوبات الهلع ناجمة عن القلق، فيمكن أن تشمل خيارات العلاج ما يلي:

الأدوية

العلاج النفسي، بما في ذلك العلاج السلوكي المعرفي

العلاج بالارتجاع البيولوجي

تقنيات إدارة التوتر

تقنيات التنفس الصحيحة

تقنيات الاسترخاء

تعلم مهارات حل المشكلات

تعديلات نمط الحياة، مثل الاهتمام بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة والنوم.