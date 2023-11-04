السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

ما أسباب الإصابة بنوبات الهلع، وكيف تتخطاها بنفسك؟

نوبات الهلع، فيتو
نوبات الهلع، فيتو

تعد نوبة الهلع هي نوبة قصيرة من القلق الشديد، والتي تسبب أحاسيس الخوف الجسدية، ويمكن أن تشمل هذه الأعراض تسارع ضربات القلب وضيق التنفس والدوخة والارتعاش وتوتر العضلات.  

وتحدث نوبات الهلع بشكل متكرر وبشكل غير متوقع وغالبًا لا تكون مرتبطة بأي تهديد خارجي، ويمكن أن تستمر نوبة الهلع من بضع دقائق إلى نصف ساعة ومع ذلك، فإن الآثار الجسدية والعاطفية للهجوم قد تستمر لبضع ساعات.

يعاني ما يصل إلى 35% من سكان العالم من نوبات الهلع في وقت ما من حياتهم، وفقًا لموقع "Better health" ويمكن أن تسمى نوبة الهلع أيضًا بنوبة القلق.

Advertisements

نوبات الهلع، فيتو

اضطراب الهلع

بدون علاج، يمكن أن تؤدي نوبات الهلع المتكررة والمطولة إلى إعاقة شديدة، وقد يختار الشخص تجنب مجموعة واسعة من المواقف (مثل مغادرة منزله أو البقاء بمفرده) خوفًا من التعرض لهجوم.

بالنسبة لكثير من الناس، تحدث مشاعر الذعر في بعض الأحيان فقط خلال فترات التوتر أو المرض، ويُقال إن الشخص الذي يعاني من نوبات الهلع المتكررة يعاني من اضطراب الهلع، وهو نوع من اضطرابات القلق، ولديهم بشكل عام نوبات ذعر متكررة وغير متوقعة ومخاوف مستمرة من الهجمات المتكررة.

أعراض نوبة الهلع

ويمكن أن تشمل أعراض نوبة الهلع ما يلي:

زيادة اليقظة تجاه الخطر والأعراض الجسدية

القلق والتفكير غير العقلاني

شعور قوي بالخوف أو الخطر أو الشؤم

الخوف من الجنون أو فقدان السيطرة أو الموت

الشعور بالدوار

الوخز والقشعريرة، وخاصة في الذراعين واليدين

ارتجاف أو اهتزاز، والتعرق

تسارع معدل ضربات القلب

الشعور بالانقباض في الصدر

صعوبات في التنفس، بما في ذلك ضيق التنفس

الغثيان أو ضيق في البطن

توتر العضلات

فم جاف

الشعور بعدم الواقعية والانفصال عن البيئة.

أسباب أخرى غير القلق

بعض الأعراض الشائعة لنوبات الهلع قد تحدث أيضًا في بعض الحالات الجسدية حيث تسبب بعض الأدوية والعقاقير – مثل المهدئات والكحول والكافيين – قد أيضًا أعراضًا تشبه الذعر.

ومن المهم زبار الطبيب لإجراء فحص طبي للتأكد من أن أي أعراض جسدية متكررة تشبه الذعر ليست بسبب أمراض، مثل:

السكري.

الربو.

شكاوى الأذن الداخلية.

فرط نشاط الغدة الدرقية.

شكاوى القلب.

فرط نشاط الغدة الدرقية بعد الولادة.

تخطي نوبات الهلع بنفسك

تتضمن الاقتراحات حول كيفية التعامل مع نوبة الهلع ما يلي:

تجنب "الحديث الذاتي" الذي يركز انتباه المريض على الأعراض التي يعاني منها، ولا يجب ان يقول المريض لنفسه "توقف عن الذعر!" أو "أهدأ!".

ذكّر نفسك أن أعراض نوبة الهلع غير مريحة، ولكنها لا تهدد الحياة، طمئن نفسك انه سبق وشعرت بهذه المشاعر من قبل ولم يحدث لك أي شيء سيء.

ركز انتباهك على شيء خارج جسمك وأعراضك على سبيل المثال، قم بإلهاء نفسك عن طريق العد التنازلي ثلاثًا من 100، أو تذكر الكلمات من الأغنية المفضلة لديك، أو التركيز على المشاهد والأصوات من حولك.

إن الهروب من الموقف لن يؤدي إلا إلى تعزيز التصور بأن نوبات الهلع لديك لا تطاق، وإذا جلست وسمحت للأعراض بالمرور، فإنك تكتسب الثقة في قدرتك على التأقلم.

خيارات العلاج الطبي لنوبات الهلع

نوبات الهلع، فيتو

إذا كانت أعراض القلق الجسدي ناجمة عن أمراض جسدية، مثل مرض السكري أو فرط نشاط الغدة الدرقية، فإن العلاج المناسب لهذه الأمراض يجب أن يمنع تكرار الأعراض الشبيهة بالذعر، وإذا كانت نوبات الهلع ناجمة عن القلق، فيمكن أن تشمل خيارات العلاج ما يلي:

الأدوية

العلاج النفسي، بما في ذلك العلاج السلوكي المعرفي

العلاج بالارتجاع البيولوجي

تقنيات إدارة التوتر

تقنيات التنفس الصحيحة

تقنيات الاسترخاء

تعلم مهارات حل المشكلات

تعديلات نمط الحياة، مثل الاهتمام بالنظام الغذائي وممارسة الرياضة والنوم.

أعراض وأسباب التهاب جدار المعدة، وهل تسبب سرطان المعدة

منها ارتفاع السكر وهشاشة العظام، أعراض وعلاج متلازمة كوشينج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

اضطراب الهلع نوبات الهلع نوبة الهلع تسارع معدل ضربات القلب اضطرابات القلق الغدة الدرقية فرط نشاط الغدة الدرقية معدل ضربات القلب مرض السكر نشاط الغدة الدرقية

مواد متعلقة

أهمها السعال، أعراض سرطان الرئة المبكرة

أعراض حساسية الخريف، ونصائح لتجنب الإصابة بها

أعراض متلازمة تكيس المبايض عند السيدات وهذه أبرز المضاعفات

منها الوفاة، مضاعفات الأميبا، وكيف يمكن الوقاية منها؟

الأكثر قراءة

تعليق عاجل من وزير دفاع الاحتلال بشأن اتفاقية السلام مع مصر

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف مفاجأة عن فيديو البسكويت منتهي الصلاحية وحجم المساعدات المصرية

أوباما عن العدوان الإسرائيلي على غزة: مستحيل أن أكون محايدا في مواجهة هذه المذبحة

هيئة البث الإسرائيلية تكشف رسالة بلينكن السرية لمسؤولي تل أبيب

أخبار مصر اليوم، بشرى سارة بشأن خطة تخفيف الأحمال.. وتحذير عاجل من أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

شاهد، بث مباشر مباراة الأهلي والمقاولون مساء اليوم

حرب الشوارع والنفس الطويل، تقارير تكشف إستراتيجية حماس في التعامل مع العدوان الإسرائيلي

إغلاق مطار هامبورج في ألمانيا بسبب حادث إطلاق نار

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 5-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 5-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج، حظك الأحد 5 -11- 2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 5-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 4-11-2023

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم السبت

سعر الريال السعودي مساء اليوم السبت 4-11-2023 في مصر

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم السبت 4-11-2023

المزيد

انفوجراف

غزة تتحول إلى مدينة أشباح.. العدوان الأكثر دموية وتدميرا للقطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العقرب في المنام وعلاقته بالغيبة والنميمة

المشاركة المجتمعية والمفعول به، أبرز ما جاء في ملتقى الطفل بالجامع الأزهر

ما حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية