الصحة تحذر من مضاعفات مرض السدة الرئوية

حذر الدكتور وجدي أمين، مدير عام الإدارة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة من إمكانية تحول مرض السدة الرئوية إلى أورام الرئة.

السدة الرئوية تسبب الإصابة بالسرطان

وأشار إلى أن مرض السدة الرئوية من ضمن الأمراض الصدرية وتحدث الإصابة به نتيجة التدخين بكثرة، مما يسبب السدة الرئوية التى يمكن أن تسبب الإصابة بالسرطان.

الكشف عن الإصابة بمرض السدة الرئوية

وأضاف في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه يتم الكشف عن الإصابة بمرض السدة الرئوية من خلال إجراء الأشعة ومنظار على الصدر، لافتا إلى أهمية المتابعة والتشخيص المبكر للمرض لمنع الإصابة بسرطان الرئة.

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السدة الرئوية

الخدمات المقدمة في مستشفيات الصدر

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 521 ألفًا و14 مواطنًا، من خلال مستشفيات الأمراض الصدرية التابعة للوزارة.

وأوضحت أن الخدمات المقدمة في مستشفيات الصدر خلال الفترة المشار إليها، تضمنت استقبال 17 ألفًا و181 حالة مرضية في الأقسام الداخلية والرعايات المركزة، و369 ألفًا و32 حالة بالعيادات الخارجية، و36 ألفًا و76 حالة بالعيادات المسائية، و115 ألفًا و906 حالات بأقسام الطوارئ.

وأشارت إلى تقديم خدمات الأشعة لـ111 ألفًا و201 حالة، منها 73 ألفًا و63 أشعة عادية و32 ألفًا و813 أشعة مقطعية، و5 آلاف و325 أشعة تليفزيونية، بالإضافة إلى عمل منظار لـ 372 حالة مرضية، بينهم 281 منظارًا شعبيًّا، و91 منظارًا صدريًّا، إلى جانب إجراء 1110 جراحات صدر، تراوحت مابين (جراحات صغرى، ومتوسطة، وذات مهارة فائقة).

وأضافت أنه في إطار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمرضى تم مناظرة 1841 حالة باستخدام تقنية «التشخيص عن بعد» بـ 11 مستشفى للأمراض الصدرية، شملت (صدر المرج، والمعمورة، وطنطا، والمنصورة، وبهوت، وبورسعيد، والمنيا، وأسيوط، ومنوف، وكفر الشيخ، ومستشفى صدر دمنهور).

تطوير 24 مستشفى للأمراض الصدرية

ومن جانبه، ذكر الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بالوزارة، أنه في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، يجري حاليًّا تطوير 24 مستشفى للأمراض الصدرية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وصلت معدلات التنفيذ في بعض المستشفيات إلى 90% ويتم وضع خطة لتزويد تلك المستشفيات بالتجهيزات والأجهزة الطبية بناءا على البرنامج الوظيفى لكل مستشفى.

وأشار «وجدي» إلى تسليم وتشغيل مستشفى صدر كوم الشقافة بالإسكندرية، وتشغيل الرعاية المركزة بسعة 25 سريرًا، وتشغيل قسم الطوارئ، ومركز الغسيل الكلوي بطاقة 3 ماكينات، منوهًا بانتهاء أعمال التطوير بمستشفى صدر العياط، وجار تجهيزه بالتجهيزات الطبية وغير الطبية تمهيدًا لدخول المنظومة.