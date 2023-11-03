الجمعة 03 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

أهمها السعال، أعراض سرطان الرئة المبكرة

سرطان الرئة، فيتو
سرطان الرئة، فيتو

قد تشمل الأعراض المبكرة لـ سرطان الرئة تفاقم السعال أو ضيق التنفس، اعتمادًا على الجزء المصاب من الرئة ونوع سرطان الرئة الذي يعاني منه المريض، ومع تطور السرطان قد تصبح هذه الأعراض أكثر حدة أو شدة.

مثل العديد من أنواع السرطان الأخرى، قد يسبب سرطان الرئة أيضًا أعراضًا جهازية، وهي أكثر عمومية بطبيعتها، وقد تشمل هذه فقدان الشهية أو التعب العام.

سرطان الرئة، فيتو

العلامات المبكرة لسرطان الرئة

قد لا يسبب سرطان الرئة أعراضًا في مراحله المبكرة ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي يجب البحث عنها، وتكون كالآتي:

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سعال جديد مستمر أو يزداد سوءًا، أو تغير في السعال المزمن الموجود

السعال الذي ينتج الدم

ألم في الصدر أو الظهر أو الكتفين، ويتفاقم أثناء السعال أو الضحك أو التنفس العميق.

ضيق في التنفس يأتي فجأة ويحدث أثناء الأنشطة اليومية.

فقدان الوزن غير المبرر.

الشعور بالتعب أو الضعف.

فقدان الشهية.

التهابات الرئة مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي التي لا تختفي.

بحة في الصوت أو الصفير

أعراض سرطان الرئة الأقل شيوعًا

تورم في الوجه أو الرقبة

صعوبة في البلع أو ألم أثناء البلع

تغيرات في مظهر الأصابع.

وعلى الرغم من أن معظم هذه الأعراض من المرجح أن تكون ناجمة عن شيء آخر غير سرطان الرئة، فمن المهم أن يتم فحصها من قبل الطبيب، وقد يعني اكتشاف سرطان الرئة مبكرًا توفر المزيد من خيارات العلاج، وفقًا لموقع "Cancer center" الطبي.

كيف يشعر مريض سرطان الرئة؟

قد يماثل سرطان الرئة العديد من الحالات الأخرى التي تؤثر على الصدر ومنطقة الشعب الهوائية، أو قد لا يكون ملحوظًا على الإطلاق، ويقول بعض المرضى أنهم يشعرون باحتقان لا يزول بينما يعاني آخرون من سعال مزمن، ويشعر البعض إنهم بصحة جيدة تمامًا، مما يؤكد أهمية فحوصات سرطان الرئة للمرضى الاكثر عرضة للإصابة.

سرطان الرئة، فيتو

أعراض سرطان الرئة المتقدمة

غالبًا ما تتميز المراحل المتقدمة من سرطان الرئة بانتشار السرطان إلى مواقع بعيدة في الجسم (خارج الرئة) وهذا قد يؤثر على العظام أو الكبد أو الدماغ ومع إصابة أجزاء أخرى من الجسم، قد تظهر أعراض جديدة لسرطان الرئة، بما في ذلك:

آلام العظام

تورم الوجه أو الذراعين أو الرقبة

الصداع أو الدوار أو ضعف الأطراف أو خدرها

كتل في الرقبة أو منطقة الترقوة

أعراض سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة

ينمو سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة (NSCLC) ببطء على مدى فترة من الوقت قبل ظهور الأعراض، وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة ما يلي:

السعال المستمر، خاصة بدون سبب معروف

السعال الذي ينتج الدم أو البلغم ذو اللون الأحمر.

ألم في الصدر أو التنفس المؤلم

صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس

التعب أو الشعور بالضعف أو التعب بشكل غير عادي

بحة في الصوت أو الصفير

التهابات الجهاز التنفسي العلوي المتكررة، مثل التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي

آلام العظام

قد تتأثر مناطق أخرى من الجسم إما بانتشار أو تطور أورام NSCLC.

التغيرات العصبية: قد ينتشر سرطان الرئة إلى الدماغ، وهذا قد يسبب الصداع أو حتى النوبات وينتج عنه تنميل أو ضعف في الذراعين والساقين إذا بدأ ورم كبير في الضغط على العصب.

الكتل: في المراحل المتقدمة، قد ينتشر السرطان في جميع أنحاء العقد الليمفاوية وفي بعض الأحيان، قد تظهر الأورام القريبة من سطح الجلد على شكل كتل.

متلازمة هورنر: قد تتسبب الأورام في تلف الأعصاب، وتكون متلازمة هورنر عبارة عن مجموعة معينة من الأعراض المرتبطة بتلف الأعصاب، وغالبًا ما تؤثر الأعراض على جانب واحد من الوجه مما يتسبب في تدلي الجفن وانخفاض حجم حدقة العين (المركز المظلم للعين).

متلازمات الأباعد الورمية: قد تنتج الخلايا السرطانية مواد كيميائية تؤدي إلى تفاعلات أخرى، والتي يشار إليها مجتمعة باسم متلازمات الأباعد الورمية، وقد تشمل الأعراض ارتفاع مستويات الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم) أو نمو العظام الزائد أو جلطات الدم.

أعراض سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة

معظم العلامات المرتبطة بسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة (SCLC) لا تظهر حتى يتطور السرطان وعادةً، تستمر أعراض سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة في التطور والتفاقم مع انتشار المرض إلى الأعضاء البعيدة.

سرطان الرئة، فيتو

الأعراض المبكرة لسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة:

السعال المستمر.

ألم في الصدر يزداد سوءًا مع التنفس العميق أو الضحك أو السعال.

بحة في الصوت.

فقدان غير مبرر للشهية والوزن.

سعال دم أو بلغم بلون الصدأ.

ضيق في التنفس.

الشعور بالضعف والتعب.

التهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي أو غيرها من الالتهابات التي تستمر في التكرار.

الصفير.

أعراض SCLC في المرحلة المتقدمة:

آلام العظام.

الصداع أو الدوار أو ضعف الأطراف أو خدرها.

كتل في الرقبة أو منطقة الترقوة.

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