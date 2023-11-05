أسباب الإصابة بالمياه على الرئة (فيديو)

مرض المياه على الرئة، يتعرض له عدد من المصابين بأمراض الصدر وأمراض القلب والكبد، ويتسبب في امتلاء الرئتين بالمياه؛ مما يصعب دخول الأكسجين إلى الجسم ويصعب التنفس.

أسباب المياه على الرئة

وقال الدكتور وجدي أمين مدير عام الإدرة العامة للأمراض الصدرية بوزارة الصحة: إن الأسباب الأكثر شيوعا لحدوث مياه على الرئة هي حدوث انسكاب بلوري في الغشاء البلوري المحيط بالرئة، موضحا أن الرئة محاطة بغشاء بلوري رفيع مكون من طبقتين تتمثل وظيفته في أنه يسهل حركة الرئة ويحتوي على سائل بكمية طبيعية تسمح بحركة التنفس بشكل طبيعي.

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وأضاف لـ"فيتو" أنه في حالة زيادة نسبة المياه عن حجمها الطبيعي يتم دراسة طبيعة السائل البوري والتأكد إذا كان إصابة رئوية أو إصابة خارج الرئة، نظرا، لأنه يوجد أسباب كثيرة لزيادة المياه على الرئة منها أسباب متعلقة بأمراض القلب أو الكبد ويتم تحديد المياه من أي عضو ويتم التعامل معها من خلال الكشف عن طريق المتخصص إذا كان طبيب قلب أو كبد حيث يحصل المريض على أدوية مدرات البول ويستجيب المريض للعلاج.

إصابة رئوية من الغشاء البلوري

أكد أنه في حالة الاشتباه بوجود إصابة رئوية من الغشاء البلوري يحدد نوع المرض المسبب للمياه والبحث إذا كان أحد الأمراض التى تسبب انسكابا بلوريا في الرئتين محذرا من تحول المياه إلى صديد فيحتاج الأمر إلى العلاج سريعا المناسب للحالة.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ 521 ألفًا و14 مواطنًا، من خلال مستشفيات الأمراض الصدرية التابعة للوزارة.

الخدمات المقدمة في مستشفيات الصدر

وأوضحت أن الخدمات المقدمة في مستشفيات الصدر خلال الفترة المشار إليها، تضمنت استقبال 17 ألفًا و181 حالة مرضية في الأقسام الداخلية والرعايات المركزة، و369 ألفًا و32 حالة بالعيادات الخارجية، و36 ألفًا و76 حالة بالعيادات المسائية، و115 ألفًا و906 حالات بأقسام الطوارئ.

وأشارت إلى تقديم خدمات الأشعة لـ111 ألفًا و201 حالة، منها 73 ألفًا و63 أشعة عادية و32 ألفًا و813 أشعة مقطعية، و5 آلاف و325 أشعة تليفزيونية، بالإضافة إلى عمل منظار لـ 372 حالة مرضية، بينهم 281 منظارًا شعبيًّا، و91 منظارًا صدريًّا، إلى جانب إجراء 1110 جراحات صدر، تراوحت مابين (جراحات صغرى، ومتوسطة، وذات مهارة فائقة).

وأضافت أنه في إطار العمل على تطوير الخدمات المقدمة للمرضى تم مناظرة 1841 حالة باستخدام تقنية «التشخيص عن بعد» بـ 11 مستشفى للأمراض الصدرية، شملت (صدر المرج، والمعمورة، وطنطا، والمنصورة، وبهوت، وبورسعيد، والمنيا، وأسيوط، ومنوف، وكفر الشيخ، ومستشفى صدر دمنهور).

تطوير 24 مستشفى للأمراض الصدرية

ومن جانبه، ذكر الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بالوزارة، أنه في إطار إستراتيجية الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، يجري حاليًّا تطوير 24 مستشفى للأمراض الصدرية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وصلت معدلات التنفيذ في بعض المستشفيات إلى 90% ويتم وضع خطة لتزويد تلك المستشفيات بالتجهيزات والأجهزة الطبية بناءا على البرنامج الوظيفى لكل مستشفى.

وأشار «وجدي» إلى تسليم وتشغيل مستشفى صدر كوم الشقافة بالإسكندرية، وتشغيل الرعاية المركزة بسعة 25 سريرًا، وتشغيل قسم الطوارئ، ومركز الغسيل الكلوي بطاقة 3 ماكينات، منوهًا بانتهاء أعمال التطوير بمستشفى صدر العياط، وجار تجهيزه بالتجهيزات الطبية وغير الطبية تمهيدًا لدخول المنظومة.