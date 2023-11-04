منها السعال وضيق التنفس، أعراض وعلاج الربو

يصيب الربو الرئتين بشكل طويل الأمد، ويتسبب في التهاب الشعب الهوائية وتضييقها ويجعل التنفس صعبًا، ويمكن أن يسبب الربو الشديد صعوبة في التحدث أو النشاط.

أعراض الربو

يتميز الربو بـ التهاب القصبات الهوائية، مع وجود إفرازات لزجة إضافية داخل الأنابيب، ويعاني الأشخاص المصابون بالربو من أعراض عندما تضيق المسالك الهوائية أو تلتهب أو تمتلئ بالمخاط، طبقًا لموقع "Webmd" الطبي.

الربو، فيتو

هناك ثلاث علامات رئيسية للربو:

انسداد مجرى الهواء، عندما تتنفس كالمعتاد، تسترخي الأربطة العضلية المحيطة بالمجاري الهوائية، ويتحرك الهواء بحرية، ولكن عند الإصابة بالربو، تشد العضلات ومن الصعب مرور الهواء.

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اشتعال أو الالتهاب، يسبب الربو احمرارًا وتورمًا في الشعب الهوائية في الرئتين، ويمكن أن يؤدي هذا الالتهاب إلى إتلاف الرئتين ويعد علاج ذلك أمرًا أساسيًّا للتحكم في الربو على المدى الطويل.

تهيج الشعب الهوائية، لدى الأشخاص المصابين بالربو ممرات هوائية حساسة تميل إلى المبالغة في رد الفعل وتضيق عندما تتلامس مع محفزات طفيفة.

قد تسبب هذه المشاكل أعراضًا مثل:

السعال، خاصة في الليل أو في الصباح

الصفير، وهو صوت صفير عند التنفس

ضيق في التنفس

ضيق أو ألم أو ضغط في الصدر

صعوبة في النوم بسبب مشاكل في التنفس

لا يعاني كل شخص مصاب بالربو من نفس الأعراض بنفس الطريقة، فقد لا يكون لدي المريض كل هذه الأعراض أو قد يكون لديه أعراض مختلفة في أوقات مختلفة، وقد تختلف الأعراض أيضًا من نوبة ربو إلى أخرى حيث تكون خفيفة أثناء نوبة وشديدة أثناء أخرى.

وقد يبقى بعض الأشخاص المصابين بالربو لفترات طويلة دون ظهور أي أعراض، قد يواجه الآخرون مشاكل كل يوم بالإضافة إلى ذلك، قد يصاب بعض الأشخاص بالربو فقط أثناء ممارسة التمارين الرياضية أو بسبب الالتهابات الفيروسية مثل نزلات البرد.

نوبات الربو خفيفة عموما أكثر شيوعًا وعادة، تفتح الممرات الهوائية في غضون بضع دقائق إلى بضع ساعات، والنوبات الشديدة أقل شيوعًا ولكنها تستمر لفترة أطول وتتطلب مساعدة طبية على الفور. من المهم التعرف على أعراض الربو الخفيفة وعلاجها حتى تساعد على منع النوبات الشديدة وإبقاء الربو تحت السيطرة بشكل أفضل.

متى يجب زيارة الطبيب

يجب الحصول على المساعدة الطبية على الفور إذا شعر المريض بأعراض خطيرة بما في ذلك:

التنفس السريع.

الوجه أو الشفاه أو الأظافر شاحبة أو زرقاء.

ينسحب الجلد المحيط بالأضلاع إلى الداخل عند الشهيق.

صعوبة في التنفس أو المشي أو التحدث.

الأعراض التي لا تتحسن بعد تناول الدواء.

ما هي نوبة الربو؟

نوبة الربو هي الحلقة التي يتم فيها تضييق نطاقات العضلات حول المسالك الهوائية، ويسمى هذا التشديد بالتشنج القصبي أثناء النوبة، تصبح بطانة المسالك الهوائية منتفخة أو ملتهبة، وتنتج الخلايا المبطنة للممرات الهوائية مخاطًا أكثر سمكًا من المعتاد.

الربو، فيتو

كل هذه الأشياء - التشنج القصبي، والالتهاب، وإنتاج المخاط - تسبب أعراضًا مثل صعوبة التنفس، والصفير، والسعال، وضيق التنفس، ومشاكل في الأنشطة اليومية العادية.

تشمل الأعراض الأخرى لنوبة الربو ما يلي:

صفير شديد عند التنفس للداخل والخارج

السعال الذي لن يتوقف

التنفس سريع جدًّا

ألم في الصدر أو ضغط

شد عضلات الرقبة والصدر، وهو ما يسمى التراجعات

صعوبة في التحدث

مشاعر القلق أو الذعر

وجه شاحب ومتعرق

الشفاه الزرقاء أو الأظافر

ويمكن أن تتفاقم نوبة الربو بسرعة، لذلك من المهم علاج هذه الأعراض على الفور.

وبدون العلاج المناسب، مع مرور الوقت قد لا يتمكن المريض من التحدث وسوف تصبح لون شفتيه مزرق، ويعني أن الشخص لديه كمية أقل من الأكسجين في الدم، ويمكن أن يسبب فقدان الوعي والموت.