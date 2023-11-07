حكومة الطوارئ الإسرائيلية تطالب بمعاقبة حسن نصر الله على الصواريخ القادمة من لبنان

زعم عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية، أفيجدور ليبرمان، أن إطلاق صواريخ على الاحتلال من لبنان لا يتم دون موافقة وتنسيق من حسن نصر الله، لذلك يجب عليه تحمل العواقب.

تقرير عبري يتحدث عن قدرات حزب الله

نشرَ موقع "جلوبال" العبري، تقريرًا قال فيه: إن" حزب الله لديه قوة كبيرة، ويمتلك صواريخ أكثر دقة ولديه قوة أكبر من حركة حماس في غزة"، مشيرًا إلى أن الحزب لديه قوة بشرية تتراوح بين 20 و30 ألف مقاتل في حين أن الجيش الإسرائيلي لديه 300 ألف جندي".

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التقرير العبري زعم، أنَ حزب الله سيدفع ثمنًا كبيرًا في حال نشوب حرب بينه وبين إسرائيل، موضحًا أن الحزب ليس لديه مصلحة في ذلك، وقال: "ارتباط حزب الله بإيران يؤثر على مسألة من سيشارك في الحرب، ويبدو أن طهران ليست متحمسة للمواجهة".

تعليق على نص خطاب حسن نصر الله

ولفت إلى أن حسن نصرالله، يتمتعُ بمكانة مهمة جدًا في إيران، كما أن لديه خبرة كبيرة جدًا ويعتبر لاعبًا مهمًا في المشهد الإقليميّ، مشيرًا إلى أن "أمين عام الحزب" يتساوى مع كبار المسئولين الإيرانيين، وقال: "لدى حزب الله نظام علاقات عامة، كما أن الساحة الفلسطينية تتوقع أن يأتي حزب الله لمساعدتها. لقد توقع الفلسطينيون أن يقول نصرالله شيئًا مهمًا في خطابه يوم الجمعة الماضي، مثل الإعلان أنه سيأتي لمساعدتهم، كما أنهم ظنوا أنه سيعلن الحرب، لكن ذلك لم يحصل".

واعتبر التقرير العبري، أن خطاب حسن نصرالله، لقي استحسانًا في لبنان، سواء من قبل مؤيدي حزب الله أو معارضيه، ويختم: "الوضع يحتاج إلى تغيير الواقع الأمني عند الحدود مع لبنان، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون حرب شاملة".

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