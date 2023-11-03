جيش الاحتلال يقصف جنوب لبنان بعد ساعات من خطاب حسن نصر الله

حسن نصر الله، أفادت وسائل إعلام لبنانية مساء اليوم الجمعة، بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمناطق في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ووفقا لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن قصفا مدفعيا لجيش الاحتلال استهدف خلية لـ حزب الله كانت تعد لإطلاق صاروخ مضاد للدروع عند الحدود، وذلك علي حد قولها.

كلمة حسن نصر الله اليوم

ووجه الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في كلمته اليوم الجمعة خلال احتفالية تكريم الشهداء، التحية للشعب الفلسطيني في غزة، قائلا “التحية كل التحية للشعب الأسطوري الذي لا نظير له في هذا العالم لشعب غزة وأهلها، الذين شاهدنا كيف يخرج الرجل والمرأة وأيضا الطفل من تحت الأنقاض ليقولوا إن كل ما قدموه هو فداء لفلسطين والأقصى والمقاومة”.

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وأضاف حسن نصر الله في كلمته أن “اللسان يعجز عن التعبير عن عظمة هذا الشعب وجبروته وايمانه وصموده وصبره وكذلك ما نشهده في الضفة الغربية من صمود وصبر وفي كل الساحات”ـ وتابع “نوجه التحية لكل من دعم وأيّد في كل دول العالم ونخص بالتحية السواعد العراقية واليمنية التي دخلت الى قلب هذه المعركة المباركة”.

وجاء في خطاب حسن نصر الله اليوم: "معروف لكل العالم معاناة الشعب الفلسطيني منذ 70 عاما ولكن خلال السنوات القليلة الماضية ذات قساوة الظروف أمام هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الظالمة، وخاصة مسألة الأسرى وازدياد أعدادهم والتضييق عليهم وعائلاتهم ما جعل الأمور إنسانيا سيئة جدا”.

وتابع حسن نصر الله في كلمته “الملف الثاني المسجد الاقصى وما تعرض له خاصة في الأسابيع الماضي لم يكن له سابقة منذ احتلال القدس”، مشيرا إلى أن “الملف الثالث هو الأوضاع الصعبة الحياتية والمعيشية لأهالي غزة المحاصر دون أن يحرك أحد ساكنا”.

خطاب حسن نصر الله اليوم

واستطرد نصر الله: "أن الملف الرابع هو الضفة الغربية المحتلة مع ازدياد الاستيطان والقتل والاعتقال اليومي وهدم البيوت مع هذه الحكومة الإسرائيلية الظالمة”، مضيفا أن “كل هذه الملفات كانت ضاغظة بدون أن يتحرك أي أحد في هذا العالم، وكانت سياسة العدو تزداد قهرا وظلما واذلالا ولذلك كان لا بد من حدث كبير يهز الكيان الغاصب وكل داعميه خصوصا في واشنطن ولندن".

وتضمن خطاب حسن نصر الله اليوم: "أن عملية طوفان الأقصى هي عملية جهادية كبرى في 7 أكتوبر أي عملية والتي قامت بها كتائب القسام وشاركهم فيها بقية فصائل المقاومة في غزة”، موضحا “ أن هذه العملية كان قرارها فلسطينيا وكذلك تنفيذها مئة بالمئة”.

وأكد حسن نصر الله أن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أخفت عن الجميع حتى فصائل المقاومة في غزة وعن محور المقاومة وهذه السرية المطلقة ضمن نجاح العملية الباهر”، لافتا إلى أن “هذا الاخفاء لم يزعج احد من محور المقاومة بل اثنينها عليه لأنه كان شرطا أساسيا لنجاح العملية وهذا الأداء من الأخوة في حماس اكد الهوية الحقيقية للمعركة وقطع الطريق على الأعداء والمنافقين بأن يزيفوا ويحرفوا في حقيقة علاقة المقاومة في المنطقة”.



حسن نصر الله يحذر إسرائيل وأمريكا

وشدد نصر الله على أن “هذه المعركة تثبت أنها فلسطينية بالكامل ومن اجل فلسطين وملفاتها وشعبها ولا علاقة لها بأي ملف في المنطقة وتؤكد مصداقية كل ما كنا نقولها طوال السنوات الماضية أن القرار لدى حركات المقاومة هو لدى حركات المقاومة”.

وذكر نصر الله إن “هذه الإنجازات والنتائج والتداعيات تستحق كل هذه التضحيات لانها اسست لمرحلة تاريخية جديدة من مصير الشعب الفلسطيني ومصير شعوب ودول المنطقة”، مضيفا “ أن معركة طوفان الأقصى وعدم علم أحد فيها تثبت ان هذه المعركة فلسطينية بالكامل من أجل شعب فلسطين وقضاياه وليس لها علاقة بأي ملف إقليمي ودولي”.

وقال حسن نصر الله “أن ما حدث في عملية طوفان الأقصى يؤكد أن إيران لا تمارس أي وصاية على الاطلاق على فصائل المقاومة وأصحاب القرار الحقيقيين هم قيادات المقاومة ومجاهدوها”.



حسن نصر الله يكشف أسرار جديدة عن عملية طوفان الأقصى

وأشار الأمين العام لحزب الله اللبناني إلى أن “العمل الكبير والعظيم في طوفان الأقصى أدى الى حدوث زلزال على مستوى الكيان الصهيوني له تداعيات وجودية واستراتيجية وستترك آثارها على حاضر ومستقبل هذا الكيان”.

وأوضح أن “أهم ما فعلته العملية أنها كشفت الضعف والوهن والهزال وأن إسرائيل بالفعل اوهن من بيت العنكبوت”، وأكد أنه “مهما فعلت حكومة العدو لن تستطيع ان تغير من اثار طوفان الاقصى على هذا الكيان ومستقبله”.

ولفت خطاب حسن نصر الله إلى أن “هذه الإنجازات والنتائج والتداعيات تستحق كل هذه التضحيات، لأنها أسست لمرحلة تاريخية جديدة من مصير الشعب الفلسطيني ومصير شعوب ودول المنطقة والخيار الاخر يعني الصمت والانتظار”.

ولفت الأمين العام لحزب الله اللبناني إلى أن “الادارة الأمريكية سارعت برئيسها ووزرائها وجنرالاتها لتمسك بهذا الكيان الذي كان يهتز ويتزلزل من أجل أن يستعيد بعض وعيه ويقف على قدميه من جديد وهو لم يتمكن حتى الآن من استعادة زمام المبادرة”.



أمريكا قادرة على وقف العدوان على غزة

وتابع نصر الله “ أن السرعة الأمريكية لاحتضان إسرائيل ومساندتها كشف وهن وضعف هذا الكيان”، مضيفا “ أن يأتي الجنرالات الأمريكيين إلى الكيان وفتح المخازن للجيش الإسرائيلي وطلب تل أبيب من اليوم الأول 10 مليارات دولار فهل هذه دولة قوية وتملك قدرة الوقوف على قدميها؟”.

وأضاف أمين عام حزب الله اللبناني في كلمته اليوم “كان واضحا من الساعات الأولى لمعركة طوفان الأقصى ان العدو كان تائها وضائعا”، مؤكدا “أمام غزة والحادث المهول الذي تعرّض له العدو يبدو أن حكومات العدو لا تستفيد من تجاربها على الإطلاق، وما يجري اليوم جرى في السابق في لبنان عام 2006 وفي حروب متكررة في غزة مع فارق كمي ونوعي ولكن من نفس الطبيعة”.

ولفت نصر الله “أنه من أهم الأخطاء التي ارتكبها الصهاينة ولا يزالون هو طرح أهداف عالية لا يمكنهم أن يحققوها أو يصلوا إليها”، مشيرا إلى انه “في عام 2006 وضعوا هدفًا يتمثل بسحق المقاومة في لبنان واستعادة الاسيرين من دون تفاوض وتبادل ولمدة 33 يوما لم يحققوا أهدافهم واليوم في غزة الوضع نفسه لكن مع حجم الجرائم والمجازر”.

حسن نصر الله يشيد بالمقاومة الفلسطينية في غزة

وتابع حسن نصر الله “ما يقوم به الإسرائيلي هو قتل الناس في غزة فأغلب الشهداء هم من الأطفال والنساء من المدنيين ولا توجد حرمة لشيء فالاسرائيلي يدمر أحياء بكاملها”، مشيدا ببطولات المقاومين في غزة، قائلا “كلنا شاهدنا بأم العين بطولات المقاومين في غزة فعندما يتقدم المقاوم ويضع العبوة على سطح الدبابة كيف سيتعامل العدو الاسرائيلي مع مقاتلين من هذا النوع”.

وأكد نصر الله على أن “المشاهد الآتية كل يوم وساعة من غزة تقول لهؤلاء الصهاينة مشاهد الرجال والنساء والأطفال الخارجين من تحت الأنقاض الصارخين لنصرة المقاومة بأنك لن تستطيع من خلال القتل والمجازر ان تصل الى أي نتيجة”، وأكد ان “شهداء غزة وأطفالها والنساء يكشفون كل هذه الأقنعة الكاذبة التي ساهمت وسائل اعلام عالمية ودولية للتغطية عن هذا الكيان”.

وشدد نصر الله على أن “ما يحدث في غزة يكشف المسؤولية الأمريكية المباشرة عن كل هذا القتل والنفاق الأمريكي ”، وأن ما يجري في غزة يعكس الطبيعة المتوحشة والهمجية للكيان الغاصب الذي زرعوه في منطقتنا”، مضيفا “مشاهد المجازر الآتية من قطاع غزة تقول لهؤلاء الصهاينة إن نهاية المعركة ستكون انتصار غزة وهزيمة العدو”،

وأوضح حسن نصر الله على أن “أمريكا هي المسؤولة بالكامل عن الحرب الدائرة في غزة واسرائيل هي أداة وواشنطن هي التي تمنع وقف العدوان على غزة وترفض أي قرار لوقف اطلاق النار”، وتابع “الأميركي هو الذي يدير الحرب في غزة لذلك أتى قرار المقاومة الاسلامية في العراق بمهاجمة قواعد الاحتلال الأميركية في العراق وسوريا وهو قرار حكيم وشجاع”.

وجاء في خطاب نصر الله اليوم “واجب كل حر وشريف في هذا العالم أن يبيّن هذه الحقائق التي تحدثنا عنها في معركة الرأي العام والرأي العام العالمي بدأ ينقلب على هؤلاء الطغاة المجرمين الذين يقتلون الاطفال والنساء والرأي العام العالمي يرى ذلك”، وأكد أنه “يجب أن يتحمل الكل مسؤوليته”.

واستطرد نصر الله “العدو يغرق في رمال غزة ولكنه يستقوي ويهدد الشعب اللبناني بدماء الأطفال والنساء في غزة والمساجد والكنائس فيها”، لافتا إلى أن “انتصار غزة هو مصلحة وطنية مصرية وأردنية وسورية وأولا وقبل كل الدول هو مصلحة وطنية لبنانية”.

وأكد حسن نصر الله في خطابه اليوم الجمعة على أن “انتصار غزة يعني انتصار الشعب الفلسطيني وانتصار الاسرى في فلسطين وكل فلسطين والقدس وكنيسة القيامة وشعوب المنطقة وخصوصا دول الجوار”، وذكّر انه “في العام 1948 عندما تخلى العالم عن الشعب الفلسطيني قام هذا الكيان ودفع الشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة تداعيات وآثار قيام هذا القيام ولبنان من اكثر الدول التي عانت من وجود هذا الكيان الغاصب”.

وأضاف حسن نصر الله في خطابه:" أن هناك هدفان يجب العمل عليهما هما وقف العدوان على غزة والهدف الثاني أن تنتصر حماس في غزة”، مضيفا “ أن ما بعد عملية طوفان الأقصى ليس كما قبلها وهذا ما يحتم على الجميع تحمل المسؤولية”، وأكد “عليكم العمل من أجل وقف العدوان على غزة ولا يكفي التنديد بل اقطعوا العلاقات واسحبوا السفراء”.

وطالب نصر الله بوقف تصدير النفط إلى إسرائيل قائلا “للأسف كان الخطاب في السابق اقطعوا النفط عن أمريكا واليوم نطلب بوقف التصدير الى اسرائيل”، وسأل العرب “أليس فيكم بعض القوة حتى تفتحوا معبر رفح؟”، مؤكدا دخول حزب الله المعركة منذ 8 أكتوبر.

المقاومة تخوض معركة حقيقية منذ 8 أكتوبر

وتابع حسن نصر الله أن ما يجري على الحدود مع فلسطين المحتلة هو الأول من نوعه في تاريخ الكيان سواء باستهداف المسيرات والآليات والجنود وتجمعاتهم والتجهيزات الفنية بمختلف الاسلحة، مؤكدا إن المقاومة الإسلامية تخوض معركة حقيقية منذ 8 اكتوبر معركة حقيقية مختلفة عن كل المعارك التي خاضتها سابقا مختلفة بكل ظروفها ونوعيتها وإجراءاتها واستهدافها، ولذلك تقدم فيها هذه الكوكبة من الشهداء الشجعان الذين يتقدمون في الصفوف الأمامية.

وقال أمين عام حزب الله اللبناني في خطابه اليوم الجمعة، “إن هذه العمليات للمقاومة وما قدمته من شهداء، عند الحدود يوم السبت 7 أكتوبر بدأ العدو بسحب جنوده عن الحدود مع لبنان باتجاه قطاع غزة المحاصر، واستدعى ايضا الاحتياط، والعمليات التي بدأت ومن ثم تصاعدت أجبرت العدو ان يبقى قواته وان يضيف اليها قوات، وبعض قوات النخبة التي كان يريد نقلها من الضفة الى غزة جاء بها الى حدود لبنان، وبالتالي هذه العمليات خففت من هذه القوات عن غزة.

حسن نصر يتحدث عن تخفيف الضغط

وأضاف حسن نصر الله “اليوم جبهة لبنان استطاعت أن تجذب ثلث الجيش الإسرائيلي إلى حدود لبنان، وجزء مهم منها هي قوات نخبة ونظامية”، وتابع “نصف القدرات البحرية الإسرائيلية موجودة اليوم مقابل لبنان وحيفا، نصف الدفاع الصاروخي الاسرائيلي موجه باتجاه لبنان، هذه بعض الثمار المباشرة للمعركة على حدودنا”، مؤكدا على أن “العمليات ادت الى نزوح عشرات الآلاف من المستعمرات وإخلاء عشرات الآلاف في الشمال، وايضا مقابل غزة تم اخلاء 58 مستوطنة وهذا كله يشكل ضغطا نفسيا وحياتيا واقتصاديا وماليا”.

وأشار خطاب حسن نصر الله اليوم، إلى أن الخوف يجعل جيش الاحتلال يحسب خطواته جيدا باتجاه لبنان وهذا ما يسميه الردع للعدو من قبل المقاومة، مشيرا إلى أن العدو اليوم يتحمل كل الضربات يضبط إيقاعه لأنه يخشى أن تذهب الأمور إلما يخاف ويحذر، هذه العمليات والجهوزية والعمل اليوم يجعل العدو مردوعا وإلا كلنا سمعنا الكلام الصهيوني عن ضرورة الاستفادة من الدعم الأمريكي. لفتح جبهة باتجاه لبنان.

حسن نصر الله يكشف التهديد الأمريكى لحزب الله

وأكد حسن نصر الله على أنه منذ الـ 8 من شهر أكتوبر الماضي جاء التهديد الأمريكي لحزب الله اللبناني بإمكانية الدخول بالمعركة، وهنا أقول تطور وتصاعد الجبهة على الحدود مع فلسطين المحتلة مرهون بأحد أمرين أساسيين: مسار وتطور الأحداث في غزة لان جبتنا هي جبهة دعم ومساندة لغزة”.

ونوه نصر الله إلى أن المسار الثاني هو سلوك العدو الصهيوني باتجاه لبنان محذرا من بعض التمادي الذي أدى إلى استشهاد بعض المدنيين الذي قد يدفع حزب الله لعودة قاعدة المدني مقابل المدني في الحرب ضد إسرائيل.

حسن نصر الله يؤكد أن الجاهزية لكل الاختيارات

وحذر حسن نصر الله في خطابه قائلا “كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وكل الخيارات مفتوحة ويمكن ان نذهب اليها في اي وقت من الاوقات وان نكون جميعا جاهزين لكل الاحتمالات المفتوحة”.

وتوعد نصر الله اليوم الولايات المتحدة الأمريكية قائلا:" إن التهويل علينا وعلى المقاومين لا يجدي نفعا لا على الدول ولا على حركات المقاومة”، مضيفا “أساطيلكم في البحر المتوسط لا تخيفنا ولم تخفنا في يوم من الايام وانا اقول لكم بكل صراحة التي تهدوننا بها لقد أعددنا لها العدو ايضا”

نصر الله يذكر الأمريكان بهزائم العراق ولبنان

وقال نصر الله “أيها الأمريكيون عليكم تذكروا هزائمكم في لبنان وأفغانستان ومن هزمكم في لبنان ما زالوا على قيد الحياة ومعهم اولادهم واحفادهم وطريق الحل ليس التهويل على المقاومين بل وقف العدوان على غزة، وهذه اسرائيل خادمتكم وانتم تستطيعون وقف العدوان على غزة”

وأكد أمين عام حزب الله اللبناني، على أن “من يريد وقف الحرب الاقليمية يجب عليه وقف العدوان على غزة”، ولفت الى انه “في اي حرب اقليمية ستكون الضحية والخاسر الأكبر هي مصالحكم وقوتكم”.

وقال حسن نصر الله، “بالرغم من كل التهديدات، قام الشعب اليمني بعدة مبادرات وأرسل صواريخه ومسيرته حتى لو أسقطوها لكن في نهاية المطاف ستصل هذه الصواريخ والمسيرات الى إيلات وإلى القواعد العسكرية الاسرائيلية في جنوب فلسطين”.

وتوجه نصر الله في بيانه للشعب الفلسطيني ولكل المقاومين في المنطقة بالقول “ما زلنا نحتاج الى وقت ولكننا ننتصر بالنقاط وهكذا انتصرنا في عام 2006 وفي غزة وهكذا حققت المقاومة في الضفة إنجازات”، مضيفا “ما زلنا نحتاج الى وقت ولكننا ننتصر بالنقاط وهكذا انتصرنا في عام 2006 وفي غزة وهكذا حققت المقاومة في الضفة إنجازات”.