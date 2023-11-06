بريطانيا تسحب بعض موظفي سفارتها من لبنان، اعرف السبب

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الإثنين، إنها سحبت مؤقتًا بعض موظفي السفارة البريطانية من لبنان.

ونصحت البريطانيين بعدم السفر إلى هذا البلد بسبب الصراع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وحثت الخارجية البريطانية رعاياها في لبنان على المغادرة في وقت لا تزال فيه الرحلات التجارية متاحة.

وتأتي هذه الخطوة البريطانية في وقت تشهد فيه الحدود الإسرائيلية اللبنانية تبادلًا لإطلاق النار.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري قال أمس الأحد، إن الجيش يعمل بناءً على معلومات المخابرات ويفحص جميع الوقائع في لبنان بدقة، وذلك في معرض رده على سؤال عن أنباء قصف سيارة أودى بحياة مدنيين في جنوب لبنان.

Advertisements

وأضاف في مؤتمر صحفي: "فيما يتعلق بلبنان، ننفذ هجماتنا استنادًا إلى معلومات المخابرات وسنواصل شن الهجمات، هذه هي مهمتنا، سنهاجم كل مَن يهددنا".