أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية.. و35 جنيها زيادة في جرام الذهب بختام تعاملات اليوم

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد.

أسباب اختفاء السيارات الجديدة موديل 2024 من السوق المحلي

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات: إن سوق السيارات يشهد حالة من عدم الاستقرار وارتفاعا مستمرا في الأسعار منذ بداية من 2023، مما تسبب في عدم توفير موديلات 2024 واختفاء موديلات أخرى.

وأوضح خالد سعد، أن قطاع السيارات مر بالعديد من الأزمات من فيروس كورونا وحروب أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية عالميًا، مما أدى إلى خفض معدل الإنتاج وتقليص حصة الواردات لمختلف الدول.



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وتابع أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن زيادة الأسعار بالموديلات الجديدة جعلت الجميع يتجه نحو سوق السيارات المستعملة، وتسبب في زيادة الطلب وبداية نقص المعروض وتعسر سوق المستعمل في سد احتياجات المواطنين المتزايدة، وأدى إلى زيادة في أسعار السيارات المستعملة.

35 جنيها زيادة في جرام الذهب بختام تعاملات اليوم



أسعار الذهب الآن، ننشر أسعار الذهب اليوم الإثنين 6 نوفمبر2023، وفقًا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في المساء نحو ٣٥ جنيها في الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2983 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2610 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2235 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1740 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20880 جنيها.

ارتفاع سعر الدينار الكويتي نهاية تعاملات اليوم



ارتفع سعر الدينار الكويتي نهاية التعاملات اليوم الإثنين 6-11-2023، وفقًا للتحديث الأخير الصادر من البنك المركزي المصري.

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين عند 99.87 جنيه للشراء، و100.32 جنيه للبيع، فيما شهد الجنيه المصري ثباتًا أمام باقي العملات الأجنبية والعربية.

سعر العملات الأجنبية والعربية نهاية تعاملات اليوم الإثنين

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 38.31 جنيه للشراء، و38.48 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.35 جنيه للشراء، و34.50 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري

وسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.60 جنيه للشراء، و20.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 20.06 جنيه للشراء، و20.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.73 جنيه للشراء، و82.10 جنيه للبيع.



40 ألف جنيه زيادة جديدة في أسعار ميكروباصات فوتون



أسعار الميكروباصات، تغيرات جديدة لحقت بأسعار الميكروباص داخل السوق المحلي بالتزامن من مطلع شهر نوفمبر الجاري لعام 2023، وذلك لزيادة الطلب ونقص المعروض محليا مما دفع وكيل سيارات فوتون لإعلان تغييرات في أسعار ميكروباصات فوتون C2 موديل 2024 الجديدة بمصر.

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية فوتون قيمة الزيادة التي لحقت بأسعار ميكروباصات التي تجمع محليا داخل السوق المحلي وتصل نحو 40 ألف جنيه نرصدها في التقرير التالي:

سعر فوتون C2 بعد الزيادة

يصل سعر الفئة الوحيدة الى 734.900 ألف جنيه بدلًا من 694.900 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

مواصفات ميكروباص فوتون C2

وتم تزويد ميكروباص فوتون C2 بمحرك 2200 سي سي بقوة 102 حصان وعزم 193 نيوتن متر وناقل حركة 5 سرعات مانيوال مع استهلاك وقود 12 لتر لكل 100كم.

وفي ذات السياق ارتفعت اسعار سيارات MG RX5 Plus بعد الزيادة شهر نوفمبر لعام 2023، وهي كالتالي:

يصل سعر أول فئة كومفورت الى مليون و330 ألف جنيه بدلًا من مليون و270 ألف جنيه بزيادة 60 ألف جنيه.

يصل سعر ثاني فئة لاكشري الى مليون و390 ألف جنيه بدلًا من مليون و320 ألف جنيه بزيادة 70 ألف جنيه.

مواصفات محرك MG RX5 Plus

وحصلت سيارات MG RX5 Plus بعد الزيادة بمحرك 1500 سي سي بقوة 171 حصانا وعزم دوران 275 نيوتن متر بزيادة 25 نيوتن متر عن السابق واثنين حصان عن السابق مع ناقل حركة أوتوماتيك ثنائي القابض ٧ سرعات وشاحن توربيني مرتبط بالمحرك وسرعة قصوى 190 كيلو متر في الساعة.

مواصفات سيارات MG RX5 Plus

وتتميز الفئة الأولى من السيارة بمصابيح أمامية ليد مع إمكانية ضبط مستوى الإضاءة وحساسات الإضاءة وإضاءة نهارية ليد، كما تتميز بمرايات كهربائية الطي وقضبان للسقف واسبويلر خلفي وعجلات ١٨ بوصة.

البورصة تخسر 2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم



تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الاثنين، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه عند مستوى 1.557 تريليون جنيه.



وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 23059 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 28214 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 9809 نقاط.



وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6755 نقطة.

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء خارج المبادرة الحكومية



أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، تباينت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الإثنين 6-11-2023، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيه، وارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو والبلدي بنحو جنيهين، واستقرار أسعار البيض خارج مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، فيما استقرت سعر الكتكوت، فضلًا عن انخفاض أسعار الأعلاف.

سجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الإثنين

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الإثنين، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الإثنين مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الإثنين، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الإثنين، تراوح سعر الفراخ البيضاء 68 جنيهًا في المزرعة، و78 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 92 إلى 93 جنيهًا في المزرعة مقابل 104 جنيه للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 77.1 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 68 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 114 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 80 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.



