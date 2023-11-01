الخميس 02 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بالأرقام، فوائد الديون المسددة من البنك المركزي في العام المالي الماضي

البنك المركزي،فيتو
البنك المركزي،فيتو

كشف البنك المركزي خلال النشرة الشهرية الصادرة عنه اليوم الأربعاء عن تسديد فوائد وأقساط عديدة من الديون الخارجية خلال العام المالي 2022 /2023 وتحديدا في الفترة من يوليو 2022 وحتى يونيو 2023

وأوضح البنك المركزي أن الفوائد المدفوعة سجلت 1.555 مليار دولار خلال الربع الأول، و1.311 مليار دولار خلال الربع الثاني، و2.101 مليار دولار خلال الربع الثالث و 1.997 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2022/2023.

وأوضحت النشرة أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتـج المحلي الإجمالي بلغت نحو 40.3% بنھایة يونيو 2023.

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موعد اجتماع البنك المركزي حدث ينتظره الملايين في مصر لاسيما مع تباين التوقعات حول إقدام لجنة السياسات النقدية علي زيادة أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها كما هي دون أي تغيير وسط انقسام كبير بين الخبراء والمحللين حول القرار القادم في اجتماع البنك المركزي.

 

وينعقد اجتماع البنك المركزي غد الخميس المقبل الموافق 2 نوفمبر المقبل، وهو الاجتماع رقم 7 في جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2023 في ظل تكهنات عديدة حول ما سينتج عنه من قرارات لتحديد أسعار الفائدة الجديدة خلال الفترة المقبلة.

 

وقالت هدى عطية خبيرة أسواق المال لـ " فيتو ": إنه من المتوقع رفع أسعار الفائدة 2% نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 1% نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، وذلك بهدف الحفاظ علي استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخرا، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم. 

 

وتابعت: إنه على الرغم من توقعاتنا بزيادة  سعر الفائدة إلا أنه سيظل العائد الحقيقي في الوقت الحالي سلبي بسبب ارتفاع التضخم المدفوع بنقص المعروض من السلع أكثر من كونه من جانب زيادة الطلب من المستهلكين ".

 

فيما يري خبراء اقتصاديون آخرون أن البنك المركزي قد يبقي علي أسعار الفائدة كما هي دون أي تغيير خلال اجتماع 2 نوفمبر، مع الاتجاه لوسائل أخري وقرارات تساهم في حصار التضخم والسعي لكسر موجته العالية.

 

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