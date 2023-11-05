سعر الكتكوت يقفز 4 جنيهات في الأسواق، وهذه أسعار الدواجن والبيض اليوم

أسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في الأسواق، تباينت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأحد 5-11-2023، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بنحو جنيه، وانخفضت أسعار كرتونة البيض الأبيض خارج مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، فيما قفز سعر الكتكوت نحو 4 جنيهات، فضلًا عن انخفاض أسعار الأعلاف.

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق والمحال التجارية اليوم الأحد

وسجلت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق، اليوم الأحد، تباينًا ملحوظًا، وفقًا للشركات التي طبقت التخفيضات المتفق عليها، وانضمت إلى المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وهناك شركات ومزارع لم تنضم للمبادرة، وعليه يوجد تباين في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق.

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أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت اليوم الأحد

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحال اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023.

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية مع تطبيق المبادرة الحكومية اليوم الأحد

أسعار الدواجن الحية في المزارع والمحال التجارية، مع تطبيق المبادرة الحكومية، اليوم الأحد، بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع أي جملة نحو 65 جنيها، وبالمحال التجارية نحو 73 جنيهًا.

سعر الدواجن المجمدة في المجازر والمحال التجارية اليوم الأحد مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر الدواجن المجمدة في المجازر اليوم الأحد، مع تطبيق المبادرة الحكومية، نحو 100 جنيه، وفي المحال التجارية للمستهلكين بسعر 150 جنيهًا.

أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار

أما أسعار الدواجن في المزارع التي لم تنضم للمبادرة الحكومية لخفض الأسعار، اليوم الأحد، تراوح سعر الفراخ البيضاء 67 جنيهًا في المزرعة، و77 جنيهًا للمستهلك، الدواجن الساسو أو البلدي بسعر من 88 إلى 91 جنيهًا في المزرعة مقابل 102 جنيه للمستهلك.

أسعار الدواجن وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع

وعن أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلك، وفقًا لرصد بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 76.7 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك من 68 جنيهًا حتى 85 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي في الأسواق

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي للمستهلك نحو 116.11جنيه، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي من 100 جنيه إلى 135 جنيهًا.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، فيتو

أسعار البيض في المزارع والمحال التجارية اليوم الأحد مع تطبيق المبادرة الحكومية

وبلغ سعر كرتونة البيض في المزرعة أي جملة اليوم الأحد نحو 115 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 125 جنيهًا كحد أقصى، ضمن تنفيذ مبادرة خفض أسعار البيض بنسبة 15%.

أسعار البيض في المزارع التي لم تطبق المبادرة اليوم الأحد

أسعار البيض في المزارع والشركات التي لم تطبق المبادرة الحكومية، اليوم الأحد، سجل سعر كرتونة البيض الأبيض من 121 جنيهًا إلى 122 جنيهًا، كرتونة البيض الأحمر من 122 إلى 125 جنيهًا، كرتونة البيض بلدي تتراوح بين 139 إلى 140 جنيهًا.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأحد

أسعار الأعلاف اليوم الأحد، سجل طن ذرة أرجنتيني/ برازيلي نحو 14200 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 13200 جنيه، أعلاف الصويا 44% بسعر 30 ألف جنيه، علف صويا 46% بسعر 32 ألف جنيه، كسب صويا بسعر 32 ألف جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد

أما أسعار أعلاف الدواجن، اليوم الأحد، سجل علف بادي 23% يتراوح من 21500 جنيهًا إلى 21690 جنيه،علف ناهي 19 % سعر من 21350 جنيهًا إلى 21440 جنيهًا، علف نامي 21 % سعر من 21450 جنيها إلى 21575 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الأحد، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، فتراوحت من 32 إلى 37 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت أبيض قطعان من 30 جنيهًا إلى 30.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 16 إلى 17 جنيهًا، كتكوت ساسو سعر من 20 جنيهًا إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر كتكوت ساسو بيور بسعر من 21 جنيهًا إلى 22 جنيهًا، كتكوت هجين سعر من 14 جنيهًا إلى 15 جنيهًا، كتكوت بلدي من 9.5 جنيه إلى 10.5 جنيه، كتكوت روزي بيور سعر من 16.5 إلى 17.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد

وفيما يخص أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأحد، سجل كتكوت أربو سعر 34.5 جنيه، كتكوت إيفيان بسعر 28 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 22 جنيهًا، كتكوت أبيض بسعر 36 جنيهًا، سعر كتكوت روص من 32 إلى 32.5 جنيه، كتكوت كب بسعر 35.5 جنيهًا، كتكوت آر بسعر 35 جنيهًا.