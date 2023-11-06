الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس المتهمين باختطاف عامل وطلب فدية من أسرته

حبس المتهمين باختطاف
حبس المتهمين باختطاف عامل وطلب فدية من أسرته، فيتو

قررت النيابة العامة حبس المتهمين باختطاف عامل وطلب فدية من أسرته 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

ضبط المتهمين،فيتو

 

 

وكشفت التحقيقات، أن شقيق المجني عليه نصب على صاحب المزرعة في ملايين الجنيهات قيمة بيع فيلا بأوراق مزورة فخطط لاختطاف الضحية لاسترجاع أمواله.

 

 


تلقى قسم شرطة التجمع الخامس  بلاغا من ربة منزل بأنه حال تواجدها رفقة (نجلها "عامل" - مقيم بذات العنوان) أمام محل سكنهما لإنزال الأغراض الخاصة بهما فوجئت بقيام مجهولين باصطحاب نجلها داخل سيارة "ميكروباص" لم تتبين أرقام لوحاتها والانصراف به. 

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (صاحب مزرعة، سائق - 5 آخرين يعملون بذات المزرعة). 


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر صاحب المزرعة بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجنى عليه مالك شركة استثمار عقاري "مقيد الحرية على ذمة قضايا نصب"، واستيلائه منه على مبلغ مالي قيمة شراء فيلا بالجيزة، وتسليمه أوراق مزورة لملكية الفيلا فاعتمر في ذهنه اختطاف "المجنى عليه" لمساومته على رد المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، واحتجازهم للمجنى عليه داخل المزرعة.

 

 كما أضاف أحد المتهمين بأن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ملك أحد أصدقائه وتم بإرشادهم تحرير المجنى عليه وتبين إصابته بكدمات متفرقة بالجسم، وبسؤاله اتهمهم باختطافه وإحداث إصابته.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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اختطاف عامل التجمع الخامس النيابة العامة قسم شرطة التجمع الخامس

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