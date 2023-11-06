أخبار مصر اليوم: التموين تتعاقد على 100 ألف طن سكر منتصف الشهر الجاري.. والأرصاد تحذر من الشبورة على هذه الطرق
نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:
البحوث الإسلامية يطالب بكشف ازدواجية معايير الغرب مع القضية الفلسطينية
ثمِّن الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الجهود المبذولة التي يقوم بها مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية في دعم القضية الفلسطينة، حيث عقد المركز الملتقى الفقهي الرابع له بعنوان: "هيئات ومؤسسات الفتوى ودورها في دعم القضية الفلسطينية".
مبادرة تخفيض الأسعار، الحكومة تعلن تحرير 4152 محضر مخالفات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.
وزير النقل: اتفقنا مع 8 شركات عالمية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر
قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، خلال اليوم الثاني لمؤتمر النقل الذكي: إن المؤتمر يأتي لتوطين صناعة وسائل النقل في مصر، انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات النقل السككي بجمهورية مصر العربية، وحيث قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية.
تصل لحد الضباب، الأرصاد تحذر من الشبورة على هذه الطرق غدا
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية تصل لحد الضباب.
رئاسة COP28: توفير وسائل نقل يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة لضيوف المؤتمر
أعلنت رئاسة COP28 أنه سيتم تطبيق بعض السياسات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ، ومنها خلق بيئة آمنة وسهلة الوصول لجميع المشاركين والزوار أثناء إقامتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والالتزام بمدونة قواعد السلوك الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ داخل مقر مؤتمر الأطراف.
التموين تتعاقد على 100 ألف طن سكر منتصف الشهر الجاري
تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة للسكر مؤخرًا.
الصحة: الكشف الطبي على 166 من رعايا الدول الأجنبية بينهم 42 طفلا اليوم
في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة.
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