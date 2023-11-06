الإثنين 06 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

التموين تتعاقد على 100 ألف طن سكر منتصف الشهر الجاري

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فيتو

تلقى  الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة ‏للسكر مؤخرًا.

 

التعاقد على 100 ألف طن سكر 

 

وكشف التقرير حول تعاقد الهيئة على ‏‏100 ألف طن سكر أبيض ووصول النصف الثاني من الشهر الجاري.

 

 وأكد ‏ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي؛ لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبية احتياجات ‏المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

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المخزون الاستراتيجي من السكر 

وأشار ‏ وزير التموين  إلى أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى إبريل 2024، منوهًا إلى أن شهر يناير ‏وفبراير القادمين سوف يكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضا.

 

وقال المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال: إن الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميا ما بين 2000 إلى 3000 ‏طن سكر/يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم.

 

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إلى أن الكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم في تلبية احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

 

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