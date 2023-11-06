التموين تتعاقد على 100 ألف طن سكر منتصف الشهر الجاري
تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من الهيئة العامة للسلع التموينية حول تعاقدات الهيئة للسكر مؤخرًا.
التعاقد على 100 ألف طن سكر
وكشف التقرير حول تعاقد الهيئة على 100 ألف طن سكر أبيض ووصول النصف الثاني من الشهر الجاري.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبية احتياجات المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.
المخزون الاستراتيجي من السكر
وأشار وزير التموين إلى أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى إبريل 2024، منوهًا إلى أن شهر يناير وفبراير القادمين سوف يكونان بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضا.
وقال المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد كمال: إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تضخ بمخازنها يوميا ما بين 2000 إلى 3000 طن سكر/يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين من الدعم.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إلى أن الكميات التي تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم في تلبية احتياجات الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.
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