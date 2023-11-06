الإثنين 06 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد فترة توقف طويلة، عودة مسرحية "الحفيد" من جديد على "القومي"

الحفيد، فيتو
الحفيد، فيتو

أعلنت فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح عن عودة العرض المسرحي "الحفيد" ليقدم موسمه الرابع، وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر الجاري، في تمام الثامنة مساء على خشبة المسرح القومي بالعتبة، بعد فترة توقف بسبب الأزمة التي نشبت بين عدد من أبطال العرض وعلى رأسهم الفنانة لوسي.


أسعار تذاكر مسرحية الحفيد 


وتبلغ أسعار التذاكر 60 -80 - 110 جنيهات، حيث يكون حجز التذاكر من شباك التذاكر بالمسرح فقط وليس أون لاين.

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تغييرات في فريق المسرحية 


ويشهد العرض في موسمه الرابع بعض التغيرات، حيث حلت الفنان سماء إبراهيم بديلا عن الفنانة لوسي، وذلك بعد الأزمة التي حدثت بالعرض خلال العام الماضي وكانت لوسي طرفا بها.


فريق مسرحية الحفيد 


ومسرحية "الحفيد" من إنتاج فرقة المسرح القومي عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، بطولة سماء إبراهيم، عابد عناني، شادي سرور، محمد مبروك، شيريهان الشاذلي،  يوسف المنصور، رنا خطاب، زينب العبد، محمود عبد الرازق،  نشوى على عبد الرحيم،  ندا عفيفي، عبد الباري سعد.


وذلك بالاشتراك مع الفنان القدير عادل عفر ومجموعة كبيرة من الفنانين، ديكور حمدي عطية، إضاءة حازم أحمد، ملابس مروة عودة، التعبير الحركي شيرين حجازي، موسيقى كريم عرفة، إعداد وإخراج يوسف المنصور.

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فريق مسرحية الحفيد عودة مسرحية الحفيد مسرحية الحفيد

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