وزير النقل: اتفقنا مع 8 شركات عالمية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، خلال اليوم الثاني لمؤتمر النقل الذكي: "إن المؤتمر يأتي لتوطين صناعة وسائل النقل في مصر، انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات النقل السككي بجمهورية مصر العربية، وحيث قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية وحيث تم الشراكة مع

عدد ( 8 ) شركات عالمية من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) لإنشاء مصانع متخصصة لتوطين صناعة النقل".



وأضاف: “لقد حقق المعرض نجاحًا كبيرًا خلال الدورات السابقة مما كان دافعًا قويا لاتخاذ قرار بإقامة المعرض سنويًا لاستعراض التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل. وحيث يعتبر المعرض كمنصة عالمية تشارك به وزارة النقل والهيئات وكبرى الشركات المحلية والعالمية المنفذة لمشروعات النقل، بالإضافة إلى حضور السادة وزراء النقل العرب والأفارقة وسفراء الدول وكذلك المؤسسات والهيئات والمجتمعات الدولية”.

وتابع: "يأتي انعقاد المعرض بعد انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير وميكنة العمل الإداري بالدولة من خلال أحدث أنظمة التحول الرقمي. كأحد ملامح "الجمهورية الجديدة" التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية".



ويقام المعرض في إطار الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة , وحيث تقوم وزارة النقل حاليًا بتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات ( الطرق والكباري - السكك الحديدية - مترو الأنفاق والجر الكهربائي - المواني البحرية - الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - النقل النهري ) خلال الفترة من ( 2014-2024 ) باستثمارات 2 تريليون جنيه.

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أهم وقائع المعرض خلال فترة انعقاده في الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر 2023



1. اصطفاف بالساحة الخارجية للمعرض لمشروعات الجر الكهربائي ( القطار الكهربائي السريع، القطار الكهربائي الخفيف، مونوريل شرق وغرب النيل، الخط الثالث

للمترو) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية " عربة قلاب – عربة غلال "

ومزلقان الكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة

البيئة " الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة " ولنش بحري تحيا مصر فيبر جلاس.



2. جناح لوزارة النقل يضم عدد 12 جهة تابعة للوزارة لعرض المشروعات والأنشطة والخدمات المختلفة ويضم الجناح شاشة رئيسية سيتم من خلالها استعراض اهم المشروعات الجديدة وجهود توطين وزارة النقل لتوطين صناعة النقل وأهم الفرص الاستثمارية في كافة قطاعات النقل بالإضافة إلي البث المباشر لعدد من المشروعات ( الأذن بالتشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو والاذن بالتشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل من محطة المشير والاذن بتشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط بني سويف/أسيوط من برج المنيا، والاذن بتشغيل مصنع إنتاج الفلنكات الخرسانية الخاصة بالقطار السريع )ثم تفقد باقي مشتملات واجنحة المعرض.

3. المائدة المستديرة ( لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء الشركات العالمية التي تتعاون مع الوزارة فى توطين صناعة النقل وفي تنفيذ مشروعات النقل المختلفة ).

4. على هامش المؤتمر سيتم عقد عدد من الندوات وورش العمل التخصصية في قطاعات النقل المختلفة في كافة أيام المؤتمر

5. توقيع مذكرات تفاهم بين الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع كبري الشركات العالمية.



6. كما سيشهد المعرض هذا العام تخصيص ساحة للابتكار لعرض مشروعات وأفكار الشباب من مختلف الجامعات المصرية والمدارس التكنولوجية.



وجدير بالذكر أنه قد تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض ( توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وارض مصر للمعارض) بالإضافة لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمه الاتوبيس الترددي.

كما تم التنسيق من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل وشركات نقل الركاب التابعة لها (إيجي باص – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شرق الدلتا للنقل والسياحة ) بتوفير اتوبيسات لنقل زائري المعرض يوميًا (الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرا ) وذلك من ( الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة).

وفي النهاية أوجه الدعوة لكافة المستثمرين الدوليين والمحليين المهتمين بصناعة النقل لحضور فعاليات الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل الذي سيشهد إقبالًا كبيرًا من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال النقل.

ونؤكد بذلنا أقصى جهد ليحقق المعرض النجاح الباهر على غرار الدورات السابقة وظهوره بالصورة اللائقة ببلدنا الحبيب والله الموفق.

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