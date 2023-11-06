الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

35 جنيها زيادة في جرام الذهب بختام تعاملات اليوم

اسعار الذهب اليوم،فيتو
اسعار الذهب اليوم،فيتو

أسعار الذهب الآن، ننشر أسعار الذهب اليوم  الإثنين 6 نوفمبر2023، وفقًا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في المساء نحو ٣٥ جنيها في الجرام الواحد. 

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2983 جنيهًا. 

 

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2610 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2235 جنيهات.

 

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1740 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 20880 جنيه.

Advertisements

حظر التجارة في المعادن الثمينة 

 وأصدر  الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين  التجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تداول المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.

ونص القرار على أن يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري من ممارسة أعمال التجارة والتصدير والاستيراد في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين على النموذج المعد لذلك من المصلحة.

 وتشمل الأوراق المقدمة للمصلحة ( صورة من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – بيان المقر الرئيسي وفروعه والعلامة التجارية إن وجدت، بالإضافة إلى بيانات المدير المسئول ).

كما ألزم القرار المخاطبين بأحكام هذا القرار بإخطار مصلحة دمغ المصوغات والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المسجلة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ حدوثه.

 ويقدم الطلب بتعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من المصلحة، ويرفق به المستندات الرسمية التي تثبت اجراء التعديلات.

وشمل القرار أيضًا منح المخاطبين بأحكام هذا القرار مهلة 6 أشهر للتسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

كما نص القرار على أنه من يخالف هذا القرار يٌعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 68 لسنة 1976، كما يتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة بقانون مكافحة غسل الأموال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

اسعار الذهب اليوم الاثنين التجارة الداخلية اسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 14

الأكثر قراءة

3 أسباب لـ رفض أحمد فتوح حضور التحقيق في نادي الزمالك

الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: قادرون على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط (فيديو)

ليبيا تعلن ترحيل 600 مصري من أراضيها

35 جنيها زيادة في جرام الذهب بختام تعاملات اليوم

وثائق استخبارات تكشف الأسرار.. تفاصيل المؤامرة على مصر لتمرير مخطط التهجير إلى سيناء.. خطة من 3 مراحل تشارك فيها أمريكا وأوروبا ولوبيات ضغط

باسم سمرة يتبرع بألف جنيه للشعب الفلسطيني، وسخرية واسعة بين الجماهير (فيديو)

بعد غلقه التعليقات، موقف جديد ومفاجئ من محمد سلام تجاه بيومي فؤاد

ليبرمان يطالب بإقالة نتنياهو فورا من منصبه

Advertisements

منوعات

المزيد

الاتحاد السعودي يعلن رسميا تميمة كأس العالم للأندية (فيديو)

فصل النفايات وزجاجات قابلة لإعادة الاستخدام، سياسات بيئية يتم تطبيقها في COP28

إقبال كثيف من الشباب للاطلاع على التقنيات الحديثة بمعرض النقل الذكي (فيديو)

وزير الآثار يفتتح الجناح المصري في بورصة لندن الدولية للسياحة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الدينار الكويتي نهاية تعاملات اليوم الإثنين 6-11-2023

سعر اليورو بالبنك المركزي المصري نهاية تعاملات اليوم الإثنين 6-11-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد عرضهم للبيع.. مشوار فتوح وصبحي والزناري مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

21 موضعا يستجاب فيها الدعاء وهذه هي شروط الإجابة

تفسير حلم السجن في المنام وعلاقته بالإصابة بمرض خطير

ما حكم تسمية محل تجاري باسم من أسماء الله الحسنى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية