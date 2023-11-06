رئاسة COP28: توفير وسائل نقل يسهل الوصول إليها وبأسعار معقولة لضيوف المؤتمر

أعلنت رئاسة COP28 أنه سيتم تطبيق بعض السياسات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ، ومنها خلق بيئة آمنة وسهلة الوصول لجميع المشاركين والزوار أثناء إقامتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة، والالتزام بمدونة قواعد السلوك الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ داخل مقر مؤتمر الأطراف.



وأكدت رئاسة COP28 على دعم رفاهية المشاركين والزوار، وخاصة ذوي الاحتياجات والمتطلبات الخاصة، وتقديم تجربة مريحة وعالية الجودة لجميع المشاركين والزوار في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

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خيارات إقامة ووسائل نقل يسهل الوصول إليها

وتابعت رئاسة COP28 أنه سيتم تزويد جميع المشاركين والزوار بخيارات إقامة ووسائل نقل يسهل الوصول إليها ومريحة وبأسعار معقولة أثناء إقامتهم من خلال العمل مع مقدمي الفنادق لضمان وجود مجموعة من الفنادق لتلبية الاحتياجات المختلفة؛ وضمان وجود مجموعة من خيارات النقل بأسعار معقولة، ويمكن الوصول إليها، ومريحة، ومستدامة للسفر من وإلى موقع COP28.



وأشارت COP28 أنه يتم التعامل مع جميع القوى العاملة لدينا بشكل جيد، والتأكد من حصولهم على أجر عادل وظروف عمل جيدة والتأكد من أن الموردين يتبنون أساليب مماثلة ويلتزمون بجميع المعايير القانونية.



كما سيتم تعزيز الاستعانة بالموردين المحليين للمنتجات والخدمات، وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم التدريب والدعم للقوى العاملة وسلسلة التوريد للتأكد من أنهم يفهمون مبادئ وممارسات إدارة وعمليات الأحداث المستدامة.

تطوير السياسات المستدامة

لقد تم تطوير السياسات المذكورة أعلاه بالتشاور مع الأطراف ذات الصلة، وهي مصممة لإنشاء إطار يعمل على تعظيم التأثير الإيجابي للحدث.



وأكدت رئاسة COP28 التزامها بضمان أن يكون مؤتمر COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة هو الحدث الأكثر استدامة في المنطقة حتى الآن، وسيتم مشاركة الدروس المستفادة من استضافة حدث محايد للكربون ومتوافق مع ISO 20121 مع فعاليات أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة - وخارجها.