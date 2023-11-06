الصحة: الكشف الطبي على 166 من رعايا الدول الأجنبية بينهم 42 طفلا اليوم

في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة.



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، والذين بلغ عددهم 17 مصابا.

رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح

ولفت «عبدالغفار» إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على ١٦٦ من رعايا الدول الأجنبية، بينهم ٤٢ طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.



وأكد «عبدالغفار» استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

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يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.





كان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع نظيره الهولندي الدكتور إرنست كايبرز، وزير الصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة، اليوم الإثنين، في مقر وزارة الصحة الهولندية، وذلك لبحث سبل دعم التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض التطور الذي شهده القطاع الصحي المصري خلال السنوات الماضية، بدعم غير محدود من القيادة السياسية، مشيرا إلى نجاح الدولة المصرية في القضاء على فيروس سي، بالإضافة إلى جهود الوزارة في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وعدم تسجيل أي إصابة، منذ عام 2007.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تطرق إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة وما حققته من إنجازات في الارتقاء بصحة المواطنين المصريين، وخدماتها للمقيمين على أرض مصر من جميع الجنسيات، بالإضافة إلى مبادرة فخامة الرئيس لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي.

وتابع «عبدالغفار» إن اللقاء تطرق إلى بحث توقيع مذكرات تفاهم بين الحكومة المصرية، وهولندا، بشأن دعم القطاع الصحي المصري، من خلال تدريب الفرق الطبية، وكذلك دعم التصنيع المحلي للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وأيضا للتعاون في مجال علاج الأطفال مرضى الأورام، والتغطية الصحية الشاملة، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة «مصر 2030».

ومن جانبه، توجه وزير الصحة الهولندي بالشكر للدولة المصرية، لما تقوم به من دور هام في دعم الأشقاء الفلسطينيين، على خلفية الأحداث التي يشهدها قطاع غزة، مشيدا باستعدادات المستشفيات لاستقبال المصابين الفلسطينيين في ظل الإصابات الخطيرة والمهددة للحياة التي يعاني منها أغلب المصابين، والآثار النفسية الكبيرة الناتجة عن تعرضهم للقصف، وفقدان أقربائهم.



وأكد وزير الصحة الهولندي، استعداد بلاده لدعم القطاع الصحي المصري خاصة في مجال توفير الأجهزة والمستلزمات، وكل ما تستورده مصر من هولندا، إلى جانب دعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير ورفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية.

وأعرب وزير الصحة الهولندي، عن شكر حكومته لما تقوم به الحكومة المصرية فيما يخص المساعدة في إجلاء الرعايا الهولنديين من قطاع غزة.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، والسفير حاتم عبد القادر كمال الدين سفير مصر في هولندا، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاجات الصحية الدولية، ومن الجانب الهولندي السيدة أستريد دانسيلمان، الملحقة الصحية لهولندا في منظمة الصحة العالمية بجنيف، والسيدة أندريا كونيل مدير الشؤون العالمية.

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