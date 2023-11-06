أخبار الحوادث اليوم: طالب يقتل زميله خلال مشاجرة أثناء حفل زفاف.. والإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
ضبط 19 ألف ملزمة تعليمية لمواد دراسية بدون تصريح داخل مكتبة بالدقي
ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، 19200 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية بدون تصريح داخل مكتبة فى الدقى.
الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات 40% حتى 7 ديسمبر
قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 24من مبادرة "كلنا واحد"لمدة شهر للمشاركة فى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية وذلك حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.
ضبط 5 عاطلين وممرضة لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة (صور)
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 عاطلين وممرضة لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة.
مقتل مزارع واصابة ابنة شقيقه فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج
لقى مزارع مصرعه وأصيب ابنة شقيقه بوابل من الرصاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات على ملكية قطعة أرض فى سوهاج.
طالب يقتل زميله خلال مشاجرة أثناء حفل زفاف في أسوان
أقدم طالب على قتل زميله طعنا بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما اثناء حفل زفاف بأسوان.
تحديد أولى جلسات استئناف زوج مذيعة على حبسه 3 سنوات بواقعة مصرع مدير بنك عقره كلب
حددت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية جلسة 21 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات استئناف زوج المذيعة أميرة شنب ومديرة منزلها على حكم حبس الأول لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
الإعدام شنقا لمتهمين والمشدد 15 سنة لسيدة في قضية طبيب الساحل
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بشمال القاهرة منذ قليل، بالإعدام شنقا لمتهمين اثنين بقتل طبيب الساحل كما عاقبت المتهمة الثالثة بالسجن المشدد ١٥ عاما وذلك بعد إحالة أوراقهما لفضيلة المفتي.
تأجيل معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات لجلسة 16 نوفمبر الجاري
أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، جلسة معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها غيابيا لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 1636 لسنة 2023، لجلسة 16 نوفمبر للطب الشرعي.
جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام قاتل عمته وزوجها
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السادسة والثلاثون، بمعاقبة قاتل عمته وزوجها المسنان، المتهم " م.م.ح" عامل بمحل نظارات، بإجماع الآراء بالإعدام شنقا عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل كل من عمته " ن.ح.ح" ربة منزل و" ع.ع.ا" زوج عمته .
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.