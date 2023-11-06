أخبار الحوادث اليوم: طالب يقتل زميله خلال مشاجرة أثناء حفل زفاف.. والإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، 19200 ملزمة تعليمية لسنوات ومواد دراسية بدون تصريح داخل مكتبة فى الدقى.

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قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 24من مبادرة "كلنا واحد"لمدة شهر للمشاركة فى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية وذلك حتى يوم 7 ديسمبر المقبل.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 عاطلين وممرضة لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة.

لقى مزارع مصرعه وأصيب ابنة شقيقه بوابل من الرصاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات على ملكية قطعة أرض فى سوهاج.

أقدم طالب على قتل زميله طعنا بسلاح أبيض خلال مشاجرة بينهما اثناء حفل زفاف بأسوان.

حددت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية جلسة 21 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات استئناف زوج المذيعة أميرة شنب ومديرة منزلها على حكم حبس الأول لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا، وألزمته بالمصاريف الجنائية ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بشمال القاهرة منذ قليل، بالإعدام شنقا لمتهمين اثنين بقتل طبيب الساحل كما عاقبت المتهمة الثالثة بالسجن المشدد ١٥ عاما وذلك بعد إحالة أوراقهما لفضيلة المفتي.

أجلت محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئي جنح أكتوبر، جلسة معارضة الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها غيابيا لمدة 3 سنوات، في القضية رقم 1636 لسنة 2023، لجلسة 16 نوفمبر للطب الشرعي.



قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السادسة والثلاثون، بمعاقبة قاتل عمته وزوجها المسنان، المتهم " م.م.ح" عامل بمحل نظارات، بإجماع الآراء بالإعدام شنقا عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل كل من عمته " ن.ح.ح" ربة منزل و" ع.ع.ا" زوج عمته .



