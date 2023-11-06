ضبط 5 عاطلين وممرضة لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 5 عاطلين وممرضة لارتكابهم جرائم سرقات متنوعة.



كان مدير أمن القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن مباحث العاصمة من ضبط ممرضة مقيمة بمحافظة الجيزة لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية بدائرة قسم شرطة الجمالية.

بمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين– مقيم بمحافظة الجيزة ) بأسلوب"المغافلة"حال عملها ممرضة لوالدة المجنى عليه.



وضبط 4 عاطلين بدائرة قسم شرطة بدر، حال استقلالهم دراجة نارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية بدائرة القسم، ومحمل عليه 4 غطاء بالوعات صرف صحى وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى لبيعها لأحد تجار الخردة.

Advertisements



كما تم ضبط عاطل – له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بسرقة شقة (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" –مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) بأسلوب "التسلق".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

