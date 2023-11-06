الإثنين 06 نوفمبر 2023
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حوادث

مقتل مزارع واصابة ابنة شقيقه فى مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

مقتل مزارع واصابة
مقتل مزارع واصابة إبنه شقيقه فى مشاجرة بالاسلحة النارية،فيتو

لقى مزارع مصرعه وأصيب ابنة شقيقه بوابل من الرصاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية لخلافات على ملكية قطعة أرض فى سوهاج.

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تلقى مركز شرطة المنشأة بمديرية أمن سوهاج بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفى ومصابة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مزارع "توفى إثر إصابته بعيار نارى بالرأس" - كريمة شقيق المجنى عليه "طالبة" مصابة بعيار نارى – نجل شقيق المجنى عليه "مزارع") وطرف ثان (مزارع - شقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلاف على ملكية قطعة أرض زراعية بدائرة المركز  قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى  بإطلاق أعيرة نارية من سلاح كان بحوزته  فأحدث إصابات الطرف الأول 

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام من  ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينة بداخلها  عدد من الطلقات) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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