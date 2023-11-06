جنايات الإسكندرية تقضي بإعدام قاتل عمته وزوجها

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة السادسة والثلاثون، بمعاقبة قاتل عمته وزوجها المسنان، المتهم " م.م.ح" عامل بمحل نظارات، بإجماع الآراء بالإعدام شنقا عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل كل من عمته " ن.ح.ح" ربة منزل و" ع.ع.ا" زوج عمته .



تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 5430 لسنة 2023 جنايات محرم بك، بالعثور على جثتين لسيدة وزوجها، داخل الشقة محل سكنهم.



كانت التحقيقات أكدت أنه بالعثور على جثة كل من " ن.ح.ح" ربة منزل و" ع.ع.ا" زوجها، داخل شقتهم، تبين قيام المتهم "م.م.ح" عامل بمحل نظارات، بارتكاب الواقعة، بأن توجه لمسكنها حال كونه نجل شقيق المجنى عليها الأولى، التي سمحت له بالدلوف وحال استضافتها له وتوجهت لإعداد مشروب، فتوجه المتهم لغرفة مجاورة ابتغاء السرقة، فتحصل على حافظة نقودها.

وتزامنت لحظة تحصله على مبلغ مالي مع خروجها من المطبخ، وما أن شاهدته سارقا إياها حاولت الاستغاثة، وعقب توجها إلى باب الشقة تحصل المتهم على عصا نحاسية ووجه إلى رأسها ضربتين أسقطها أرضا وحال خروج المجنى عليه الثاني زوجها لاستبيان الأمر من غرفته.

فقام المتهم بإلقائه على السرير وأمسك بحبل تصادف وجوده داخل الغرفة ولفه على عنقه وخنق إياه حتى فاضت روحه، ثم عاد ولف على عنق المجنى عليها الأولى عمته، سلك تليفون للتأكد من أنها فارقت الحياة، وتحصل على مشغولاتها الذهبية من يدها، وكذلك سرقة هاتفها المحمول، وتركهما وفر هاربا؛ وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.

Advertisements