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ثقافة وفنون

في عيد ميلاده، أبرز 5 أغاني في مسيرة خالد سليم (فيديو)

خالد سليم، فيتو
خالد سليم، فيتو

يصادف اليوم الإثنين 6 نوفمبر عيد ميلاد الفنان خالد سليم والذي ولد عام 1975، واستطاع أنه يصنع له بصمة بالساحة الغنائية وسط المطربين.

 

عيد ميلاد خالد سليم

ظهرت موهبة خالد سليم منذ صغره، حيث إنه حرص على معرفة جميع الموسيقى، وكان يحب الاستماع لكوكب الشرق أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب كما أنه يحب العزف على الهرمونيكا.

 

كما حصل خالد سليم في بداية مشواره الفني على العديد من الجوائز، حيث إنه حصل لقب مطرب أول جامعة القاهرة خلال عام 97، 98، 99، كما أنه كرم بجائزة أفضل صوت صاعد في عام 2000 من قناة النيل.

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أبرز أغاني خالد سليم

قدم خالد سليم خلال مسيرته الغنائية العديد من الأغاني المختلفة ما بين الرومانسية والدراما حظيت بإعجاب الجمهور.

تعد أغنية خد الجميل من أبرز الأغاني التي قدمها خالد سليم خلال مسيرته الفنية وتم عرضها في عام 2004 من فيلمه “كان يوم حبك”.

أغنية خد الجميل  من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد فرحات.

وتعد أغنية “بلاش الملامة” من فيلم سنة أولى نصب من أبرز الأغاني التي قدمها خالد سليم في مسيرته.

أغنية “بلاش الملامة” من كلمات وألحان عزيز الشافعي  وتم طرحها 2004.

وحقق خالد سليم نجاحا كبيرا بـ أغنية “أناحبيت”  والتي تم عرضها ضمن أحداث فيلم السلم والثعبان في عام 2001.

أغنية أنا حبيت لخالد سليم من كلمات سامح العجمي ومن ألحان أشرف سالم وتوزيع موسيقي هشام نزيه.

وتعد أيضا أغنية ليالي التي قدمها خالد سليم  من فيلم “كان يوم حبك” من أفضل الأعمال الغنائية التي قدمها ونالت إعجاب الجمهور.

وتدخل أغنية “بدري الوداع” في قائمة أفضل الأغاني التي قدمها خالد سليم في مسيره الفنية.

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