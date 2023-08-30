الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

خالد سليم يحيي حفلا فنيا بأوبرا الإسكندرية

النجم خالد سليم،فيتو
النجم خالد سليم،فيتو

يستعد النجم خالد سليم لإحياء حفله الغنائي غدا الخميس الموافق ٣١من أغسطس في تمام الثامنة والنصف علي مسرح  دار أوبرا الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورخالد داغر.

ويقدم خالد سليم باقة متنوعة ومختارة لأغانيه التي قدمها علي مدى مشواره الفني الطويل منها اللي فات مات،أستاذ الهوى،،لكل عاشق وطن،مين ده،عشنا قد إيه،كل نظرة،ياجمبل،حلم عمري،في طريق الهوى، أنا حبيت،هتروح بدرى ليه،نسم علينا للهوى،عيش،يااللي غايب عني،عشمني،مخنوق،بلاش الملامة

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وتستعد دار أوبرا الإسكندرية خلال سبتمبر المقبل لإقامة فعاليات ثقافية وحفلات فنية بمناسبة الإحتفال بمرور ١٠٠عام علي رحيل  عبقري الموسيقي فنان الشعب الشيخ  "سيد درويش"تخليدا لذكراه حيث ولد بحي كوم الدكة الذي يقع فيه مسرح سيد درويش الذى حمل أسمه حيث رحل عن عالمنا يوم العاشر من سبتمبر في عام 1923، وهو في ريعان شبابه قبل أن يكمل 32 عاما من عمره، ورغم ذلك كان من أهم وأكبر مجددى الموسيقى والغناء في العصر الحديث، وأثرى الفن والطرب ونهض به نهضة كبرى استلهم منها كبار الموسيقيين الكثير من الإبداعات المتميزة.

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اخبار الاسكندرية الدكتور مجدي صابر رئبس اوبراء سيد درويش

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