الإثنين 06 نوفمبر 2023
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انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بـ طب المنصورة الجديدة

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات بجامعة المنصورة الجديدة،فيتو

تشهد جامعة المنصورة الجديدة انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الاول بكلية الطب.

وتابع الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بجامعة المنصورة الجديدة. 

وبدأت اختبارات كلية الطب بالجامعة تحت إشراف الدكتورة هالة المرصفاوي عميد الكلية، وقد رافق سيادته، الدكتورة  سوزي فايز مدير برنامج الطب والجراحة، والدكتور وليد الدرس منسق الفصل الدراسي الثالث بكلية الطب، وأبو المجد محمد مدير شئون الطلاب، وذلك لتفقد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب المستوى الثاني بكلية الطب - جامعة المنصورة الجديدة.

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وأكد الدكتور معوض الخولي، أهمية انضباط اللجان والحرص أن تتم بإلتزام وهدوء وسط، وأكد على توافر جميع ما يلزم لتتم الامتحانات في يسر وانتظام وتواجد إدارة الكلية، وأستاذ المادة للتعامل مع أي مشكلات في الاختبارات، والتأكد من التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بأعمال المراقبة والملاحظة، وتوافر الخدمات الطبية ووسائل الأمن والسلامة للطلاب وتأمين لجان الامتحانات، ومتابعة أي شكاوى للطلاب والقيام بحلها على الفور، مع الالتزام بسرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج.

وأشاد رئيس الجامعة بالانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم في سهولة ويسر، كما تم توفير لجنة خاصة للتعامل مع أي حالة طارئة ولم يتم رصد أية مشكلة أو حالة غش على مستوى جميع اللجان. 

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