الإثنين 06 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

في كمين محكم، كتائب القسام تدمر 4 مدرعات إسرائيلية وتقتل 20 جنديا (فيديو)

جيش الاحتلال،فيتو
جيش الاحتلال،فيتو

 الهجوم على غزة، ذكرت كتائب القسام الجناح العسكري التابع لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أنها نجحت في تدمير 4 مدرعات إسرائيلية على مشارف مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان بقذائف "الياسين 105"، غرب مدينة غزة.

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وفي السياق ذاته كشف مراسل قناة فوكس نيوز الأمريكية، تراي يينجست، الذي يرافق جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال  العدوان على غزة، عن مقتل أكثر من 20 جنديا إسرائيليا في كمين فلسطيني في القطاع.

وقال المراسل الأمريكي، إن الاشتباكات التي وقعت بين كتائب القسام وجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت خلال محاولة الأخير التوجه من الشرق نحو الساحل لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه. 

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 وأعلن المتحدث باسم  جيش الاحتلال  الإسرائيلي، دانييل هاجاري، في بيان صادر عنه اليوم عن  ارتفاع عدد الجنود الذين قتلوا منذ عملية طوفان الأقصى في  7 أكتوبر الماضي إلى 347 جنديا.

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 وأعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي أنه طوق قطاع غزة بالكامل بعد وصول جنوده للمرة الأولى إلى ساحل بحر غزة وانتشارهم على طوله.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن جنوده تقدموا في عمق قطاع غزة وتمركزوا على طول الساحل.

ودخلت الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس الأحد، عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.

وقتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين. 

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