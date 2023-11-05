متحدث جيش الاحتلال: قسمنا غزة إلى شطرين ومستمرون في حصار القطاع

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري، تقسيم قطاع غزة إلى شطرين، مضيفًا "مستعدون لأي سيناريو وعلى كل الجبهات".

مواصلة العدوان الإسرائيلي على غزة

وتابع خلال كلمه له نشرها التلفزيون الإسرائيلي مساء الأحد أن "قوات الاحتلال شنت ضربات كبيرة وستتواصل هذه الليلة وفي الأيام المقبلة"، مؤكدا أن "القوات الإسرائيلية التي تنفذ عمليات برية في القطاع قسمته إلى شطرين: جنوب غزة وشمال غزة".

وأضاف: "هاجمنا مواقع عدة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ".

وأكد أن قواتهم "تحاصر مدينة غزة حاليا ووصلت إلى الساحل الجنوبي للمدينة"، زاعمًا: "نسمح للمدنيين بمغادرة شمال غزة والتوجه جنوبًا".

وأكمل: "إنه لن يتم إدخال الوقود إلى غزة".

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حصار مدينة غزة



ولفت خلال كلمته إلى أنه يتم العمل على مدار الساعة للحصول على أي معلومة تخص الأسرى في غزة.

وزعم خلال المؤتمر الصحفي أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصرت قطاع غزة، ووصلت إلى ساحل البحر في المنطقة الجنوبية هناك.



الهجوم على غزة



وأكد: قواتنا تهاجم بقوة عظيمة الليلة لتوجيه ضربة قوية في غزة، وهاجمنا 2500 هدف منذ بدء الحملة البرية في القطاع، نشن هجوما واسعا على غزة الآن.



وقالت مصادر فى القطاع، إن الجيش الإسرائيلي يشن مساء الأحد "قصفا كثيفا" حول مستشفيات عدة في شمال قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل الاتصالات الهاتفية والإنترنت قبيل ذلك.



وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد احتلال شاطئ غزة، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن قطاع غزة.

من ناحيتها أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين –الأونروا-، اليوم الأحد، أن قرابة مليون ونصف المليون فلسطيني نزحوا من منازلهم في قطاع غزة.

العدوان الإسرائيلي على غزة





وأوضحت الأونروا أن أكثر من 710 آلاف نازح يقيمون في 149 منشأه تابعة للوكالة، مؤكدة أن 48 منشأة تابعة لها تضررت جراء القصف الإسرائيلي.

وأشارت وكالة الأونروا إلى أنها لم تعد قادرة على الوصول إلى هذه الملاجئ لمساعدة أو حماية النازحين، وبالتالي ليس لديها معلومات عن احتياجاتهم وظروفهم

كما أكدت الوكالة أنها فقدت 79 موظفا من موظفيها في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ولليوم الـ30 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.





استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس





وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وكان قد اعترف وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو بامتلاك إسرائيل لأسلحة الدمار الشامل وطالب بقصف غزة بالنووي.

وقال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، في تعليقه على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة: "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسيرا إسرائيليا لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.