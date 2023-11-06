وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعلق على اعتقال جيش الاحتلال لـ عهد التميمي

غزة اليوم، علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين على نبأ اعتقال الناشطة الفلسطينية عهد التميمي خلال مداهمة نفذها جيش الاحتلال لمنزلها في شمال رام الله.

اعتقال عهد التميمي في القدس

وقال إيتمار بن غفير في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع إكس -تويتر سابقا - شامتا في عهد التميمي: "كل الاحترام لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين اعتقلوا ناشطة حقوق الإنسان عهد التميمي والتي اتهمت في السابق بضرب جنود من جيش الاحتلال ، ومنذ اندلاع الحرب وهي تعلن تضامنها ودعمها عبر شبكات التواصل".

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وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي فتاة وشابا من قريتي النبي صالح ودير قديس شمال غرب رام الله.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.

وأضافت الوكالة وفا في تقريرها أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب عرفات ناجح ناصر بعد مداهمة منزله في قرية دير قديس.

من هي عهد التميمي رمز المقاومة الفلسطينية

وتجدر الإشارة إلى أن عهد التميمي ولدت في 31 يناير عام 2001 في الضفة الغربية، ولها مواقف كثيرة في تحدي سلطات الجيش الإسرائيلي منذ كانت في الحادية عشر من العمر عندما ظهرت لأول مرة في مقطع فيديو تهدد جنديا إسرائيليا باللكم وهو ما نال اهتماما شعبيا كبيرا.

وهي في الرابعة عشر من عمرها انتشر مقطع فيديو لها وهي تعض يد جندي إسرائيلي، كان قد احتجز شقيقها لاشتباهه بأنه كان يلقي الحجارة على الجنود الإسرائيليين، في أواخر عام 2017 انتشر مقطع فيديو يظهرها وهي تصفع جنديا إسرائيليا، تم اعتقالها بعد تلك الواقعة وسجنت لفترة قصيرة قبل أن يطلق سراحها.

وعهد التميمي أصبحت رمزًا للمقاومة الفلسطينية وأصواتًا داعمة لها تعتبرها بطلة شابة. منذ ذلك الحين، أصبحت ناشطة ومتحدثة عن حقوق الفلسطينيين ومعاناتهم تحت الاحتلال الإسرائيلي.