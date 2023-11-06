الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حركة حماس

الهجوم البري على
الهجوم البري على غزة، فيتو

الهجوم البري على غزة، زعم جيش  الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أنه اغتال جمال موسى، رئيس العمليات الخاصة لحركة حماس، في  غارة جوية. 


اغتيال قيادي في حماس 


وفي السياق ذاته ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية  "وفا" الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن العدوان على غزة بسلسلة من الغارات على مناطق متفرقة في القطاع تركزت معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي.

وذكرت وكالة وفا في تقرير لها: إن الطائرات الحربية بالتزامن مع المدفعية شنت عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي ككل لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.
 

وفي السياق ذاته قصفت المقاتلات الإسرائيلية منزلا على الأقل في دير البلح ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت عدة غارات أيضا على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي.

Advertisements

وأشارت وكالة وفا  أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة مشمش في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا في تل السلطان غرب مدينة رفح.

وذكرت الوكالة أن القصف أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.


عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي 


ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة.

ولفتت الوزارة إلى أن 70% من شهداء وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

من جهته صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

txt

نشرة الأخبار، جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول غزة، مقتل ابن شقيق نتنياهو، أزمة الـ 30 ألف معلم في البرلمان

txt

ارتفاع عدد قتلى الأونروا إلى 88 موظفا في غزة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الهجوم البري على غزة غزة حماس الهجوم على غزة إسرائيل جيش الاحتلال طوفان الأقصى

مواد متعلقة

نشرة الأخبار، جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول غزة، مقتل ابن شقيق نتنياهو، أزمة الـ 30 ألف معلم في البرلمان

ارتفاع عدد قتلى الأونروا إلى 88 موظفا في غزة

غارات إسرائيلية على الشريط الشمالي والغربي لمدينة غزة

من التوغل البري للتهديد بالقصف النووي.. 30 يومًا من العدوان على غزة.. القطاع يتحول إلي مدينة أشباح ونزيف الدماء مستمر

الأكثر قراءة

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يعلق على اعتقال جيش الاحتلال لـ عهد التميمي

معتمد جمال يجتمع مع جهازه المعاون في الزمالك

ارتفاع أسعار السكر اليوم الاثنين

أول تعليق من فتوح على قرار إدارة الزمالك بإيقافه وعرضه للبيع

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

الجمهور يطالب مكي باستبعاد بيومي فؤاد من مسلسل الكبير أوي

جمعية المؤلفين: الشركات التي قاطعها المصريون تسعى لاستغلال الأناشيد الوطنية في إعلاناتها

الأكثر رعبا وانضمت حديثا للشرق الأوسط، تعرف على غواصة أوهايو النووية الأمريكية

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

طفلة تعض إصبع الأمير ويليام في سنغافورة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 6-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الاثنين

ارتفاع أسعار السكر اليوم الاثنين

أسعار السيراميك اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح كيف حث الشرع الشريف على الصبر على البلاء وإن طال وقته

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية