جيش الاحتلال يزعم اغتيال قيادي في حركة حماس

الهجوم البري على غزة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أنه اغتال جمال موسى، رئيس العمليات الخاصة لحركة حماس، في غارة جوية.



اغتيال قيادي في حماس



وفي السياق ذاته ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الفلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن العدوان على غزة بسلسلة من الغارات على مناطق متفرقة في القطاع تركزت معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي.

وذكرت وكالة وفا في تقرير لها: إن الطائرات الحربية بالتزامن مع المدفعية شنت عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي ككل لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.



وفي السياق ذاته قصفت المقاتلات الإسرائيلية منزلا على الأقل في دير البلح ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما شنت عدة غارات أيضا على شرق مخيم البريج، ومخيم المغازي.

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وأشارت وكالة وفا أيضا إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف منزلا لعائلة مشمش في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا في تل السلطان غرب مدينة رفح.

وذكرت الوكالة أن القصف أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.



عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي



ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة.

ولفتت الوزارة إلى أن 70% من شهداء وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

من جهته صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

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