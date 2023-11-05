المنتخب الأولمبي يعتزم خوض مواجهتين محليتين بمعسكر نوفمبر

المنتخب الأولمبي، بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، يتجه للتفكير في خوض مباراتين وديتين مع ناديين من أندية الدوري الممتاز، أو دوري المحترفين خلال معسكره القادم في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري.

وتأتي هذه الخطوة من جانب ميكالي، بعد فشل محاولات مسئولي اتحاد الكرة في توفير مباراتين مع أحد المنتخبات الأوروبية أو الآسيوية أو اللاتينية، التي اعتذر أغلبها عن الحضور إلى القاهرة، بسبب ظروف الحرب القائمة حاليا في منطقة الشرق الأوسط.

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استياء ميكالي

سادت حالة من الاستياء على البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي، بسبب عدم توفير مباراة ودية بمعسكر نوفمبر.

وأعرب ميكالي عن غضبه لمحمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي، والذي أكد أنه من الضروري توفير مباراة ودية للفراعنة لعدم اهتزاز برنامج المنتخب الذي يستعد لأولمبياد باريس 2024.

وأكد بركات أن كافة ما طلبه ميكالي عن برنامج استعدادات المنتخب لـأولمبياد باريس 2024 كان جاهز حتى المباراة الودية ولكن مع اعتذار منتخب أمريكا أدى إلى تخبط برنامج الفراعنة في معسكر نوفمبر.وعلى الرغم من إرسال اتحاد الكرة لعدد من المنتخبات تمهيدًا لمواجهتها وديًا إلا أنه لم يلتق أي ردود خاصة وان غالبية المنتخبات اتفقت بالفعل على مباريات ودية بأجندة نوفمبر.

وتكمن الأزمة في عدم توفير مباريات ودية حتى الآن في الأجندة الدولية للمنتخب خاصة بعد اعتذار منتخب أمريكا عن التواجد في القاهرة بسبب ظروف الطيران.

روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، فيتو

ويبحث المنتخب الأولمبي عن أي منتخب يتم مواجهته وديا في أجندة نوفمبر في ظل أزمة ميكالي باتفاق جميع المنتخبات على مباريات ودية، وفي حالة عدم توفير لقاء سيتم الاكتفاء بتدريبات اللاعبين.

السعودية تصدم المنتخب الأولمبي

وتلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، صدمة جديدة من جانب مسئولي المنتخب الأولمبي السعودي.

وكان اتحاد الكرة خاطب نظيره السعودي طالبا مشاركة المنتخب الأولمبي في الدورة الودية الرباعية التي تنظمها السعودية خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين.

وجاء ذلك بعد اعتذار المنتخب الأمريكي عن الحضور إلى القاهرة لمواجهة نظيره المصري في مباراتين وديتين خلال نفس الفترة، إلا أن المنتخب السعودي رفض طلب منتخب مصر في الدورة الودية، مبررا رفضه بأن المدير الفني للأخضر يرغب في الاحتكاك مع منتخبات آسيوية إستعدادا لبطولة أمم آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتشهد الدورة الودية الرباعية التي تنظمها السعودية مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين والكويت.

أمريكا تعتذر عن مواجهة المنتخب الأولمبي

تلقى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، اعتذارًا من نظيره المنتخب الأمريكي عن اللقاء الودي الذي كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية نوفمبر المقبل لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأولمبي الأمريكي إقامة المباراة فى وقت لاحق.

وبدأ المنتخب الأولمبي المفاضلة بين وديات أخرى من خلال عروض تلقاها من بعض المنتخبات الأخرى لأدائها في معسكره المقبل بناء على اختيارات الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالي.