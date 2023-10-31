الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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رياضة

موعد إعلان قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر

منتخب مصر الأولمبي،
منتخب مصر الأولمبي، فيتو

المنتخب الأولمبي، حدد البرازيلي روجيرو ميكالي يوم 10 نوفمبر المقبل، وبالتحديد عقب إنتهاء مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي 2022 - 2023 والمحدد لها يوم 8 نوفمبر، إلى جانب بعض مباريات الدوري الممتاز المؤجلة التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر، على أن ينطلق معسكر المنتخب الأولمبي 13 نوفمبر.

ومن المقرر أن تضم قائمة المنتخب الأولمبي في معسكر نوفمبر المقبل 25 لاعبًا. 

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استدعاء 3 محترفين للمنتخب الأولمبي

استدعى البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي ثلاثة لاعبين محترفين للانضمام لمعسكر الفريق المقرر انطلاقه في فترة التوقف الدولي في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين.

واللاعبون الثلاثة المحترفون هم:

عمر فايد (نوفي بازار الصربي) - مصطفى أشرف (بروسيا مونشنجلادباخ الألماني) - بلال مظهر (باناثانايكوس اليوناني).

 

أزمة في وديات المنتخب الأولمبي

يسابق مسؤولو اتحاد الكرة الزمن بحثًا عن مباراتين وديتين لمنتخب مصر الأولمبي، خلال معسكره المقبل في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، في إطار استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وذلك بعد اعتذار منتخب أمريكا الأولمبي عن الحضور إلى القاهرة لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المصري لدواعي أمنية. 

وخاطب اتحاد الكرة العديد من المنتخبات الأوربية واللاتينية والآسيوية من أجل مواجهة المنتخب الأولمبي وديًّا خلال التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل، إلا أنه حتى الان لم يتلقَّ ردًّا من أي فريق بالموافقة على العرض. 

 

السعودية تصدم المنتخب الأولمبي 

وتلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، صدمة جديدة من جانب مسؤولي المنتخب الأولمبي السعودي.

وكان اتحاد الكرة خاطب نظيره السعودي يعرض عليه مشاركة المنتخب الأولمبي في الدورة الودية الرباعية التي تنظمها السعودية خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين.

وجاء ذلك بعد اعتذار المنتخب الأمريكي عن الحضور إلى القاهرة لمواجهة نظيره المصري في مباراتين وديتين خلال نفس الفترة، إلا أن المنتخب السعودي رفض طلب منتخب مصر في الدورة الودية، مبررًا رفضه بأن المدير الفني للأخضر يرغب في الاحتكاك مع منتخبات آسيوية استعدادًا لبطولة أمم آسيا المؤهلة لـأولمبياد باريس 2024.

روجيرو ميكالي، فيتو

وتشهد الدورة الودية الرباعية التي تنظمها السعودية مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين والكويت.

 

أمريكا تعتذر عن مواجهة المنتخب الأولمبي

تلقى المنتخب الأولمبي ، اعتذارًا من نظيره المنتخب الأمريكي عن اللقاء الودي الذي كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية نوفمبر المقبل لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأولمبي الأمريكي إقامة المباراة فى وقت لاحق.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لأخبار منتخب مصر الأولمبي، تطورات أزمة إيقاف محمود صابر لاعب بيراميدز، وأحد الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب الأولمبي، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة نهائي أمم أفريقيا تحت 23 التي أقيمت في المغرب في شهر يوليو الماضي، ما يستدعي إيقافه في أول مباراتين للمنتخب المصري في أولمبياد باريس.

 

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