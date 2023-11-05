أخبار الرياضة اليوم.. قرارات حاسمة لمجلس إدارة الزمالك.. الأهلي يغرم أفشة.. وليفربول يتعادل أمام لوتون بمشاركة محمد صلاح

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة أبرزها:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في بيان رسمي إقالة المدير الفني أوسوريو ومساعده من تدريب الزمالك.

كما قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.

وأعلن المجلس تعيين معتمد جمال مدربا عاما وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.

جاء ذلك في بيان أعلنه نادي الزمالك بعد الاجتماع الذي انتهي منذ قليل.

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تولي معتمد جمال تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت ليكون بديلا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأشار الزمالك في بيان رسمي أنه تم توجيه الشكر لـ خوان كارلوس أوسوريو ومدحت عبد الهادي المدرب المساعد.

وجاء البيان كالتالي:"

إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب

وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين

تأكيدا لما نشرته بوابة فيتو على موقعها صباحا، قرر الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على لاعب الفريق محمد مجدي أفشة، وذلك لما بدر منه في لقاء المارد الأحمر أمام المقاولون في الدوري.

ولم يكشف خالد بيبو عن قيمة الغرامة المالية.

وكان قد اعترض أفشة على تغييره في مباراة المقاولون بشكل مبالغ فيه.

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ترتيب الدوري المصري الممتاز، أسدل الستار علي مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد فوز البنك الأهلي علي المصري 4-0 في ختام الجولة وتحقيق أول انتصار له هذا الموسم.

وحقق البنك الأهلي فوزا كبيرا علي المصري في الظهور الأول لطارق مصطفي المدير الفني الذي تولي المسئولية خلفا لبابا فاسيليو.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة ويليه فيوتشر وصيفا برصيد 12 نقطة.

الدوري الإنجليزي، تعادل فريق لوتون تاون أمام ليفربول بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بالجولة 11 من البريميرليج على ملعب لوتون تاون.

بدأت المباراة بسيطرة واضحة من لاعبي ليفربول، وتصدى حارس لوتون تاون لتسديدتين من لاعبي الريدز.

وسدد الأوروجوياني نونيز تسديدة قوية لكن أتت فوق قائم لوتون، وظلت السيطرة واضحة من الريدز لكن وسط ثبات واضح من فريق لوتون تاون.

وبدأ الشوط الثاني بجانب هجومي من لاعبو ليفربول محاولين خطف الهدق الأول لكن دون جدوي، وتصدي البرازيلي اليسون لفرصة هدف محقق من فريق نوتنجهام فورست.

وأضاع نونيز فرصة هدف محقق من تمريرة محمد صلاح، وخطف تشونج الهدف الاول لفريق لوتون تاون في الدقيقة 82، وأحرز ليفربول هدف التعادل عن طريق لويس دياز في الدقيقة 96.

حقق فريق الوداد المغربي الفوز بهدفين مقابل هدف على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي المباراة التي أقيمت في ذهاب نهائي الدوري الأفريقي على ملعب مركب محمد الخامس.

ومن المقرر أن يلتقي الوداد مع صن داونز في مباراة العودة لنهائي دوري السوبر الإفريقي، يوم 12 من شهر نوفمبر الحالي في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تبادل الفريقان السيطرة علي الكرة خلال الشوط الأول وأضاع لاعبو الوداد العديد من الفرص عن طريق العملود وعطية الله

وشهد الشوط الأول تألق حارس صن داونز ويليامز الذي تصدى للعديد من الكرات الخطيرة.

وخطف الوداد المغربي هدفا في الدقيقة 41 عن طريق كوزيتي في مرماه.

وفي الشوط الثاني استطاع صن داونز من خطف هدف التعادل من ركلة جزاء ترجمها عبدالمنعم بوطويل هدف في الدقيقة 74.

وعاد أنس سرغات في الدقيقة 78 لخطف هدف ثاني للوداد.