ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خسارة الزمالك وبيراميدز

ترتيب الدوري المصري، أسدل الستار علي اليوم الأول من مواجهات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز بخسارة الزمالك وبيراميدز وسموحة.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز علي سموحة 1-0، وسيراميكا علي بيراميدز 2-0، وزد علي الزمالك 2-1 في افتتاح الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات اليوم كالتالي

ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز بعد خسارة الزمالك وبيراميدز



1- بيراميدز 13 نقطة

2- مودرن فيوتشر 12 نقطة

3- زد اف سي 12 نقاط

4- الاتحاد 11 نقطة

5- المصري 9 نقاط

6- الزمالك 8 نقاط

7- سموحة 8 نقاط

8- سيراميكا 7 نقاط

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9- إنبي 7 نقاط

10- طلائع الجيش 7 نقاط

11- الأهلي 6 نقاط

12- بلدية المحلة 5 نقاط

13- الجونة 5 نقاط

14- الإسماعيلي 4 نقاط

15- فاركو 4 نقاط

16- الداخلية 4 نقاط

17- المقاولون نقطتين

18- البنك الأهلي بلا نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري

الزمالك يخسر للمرة الثانية علي التوالي

وتلقى نادي الزمالك خسارته الثانية في الدوري المصري أمام ضيفه زد 2-1 مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة للبطولة.



تقدم التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة الثالثة لصالح الزمالك ثم تعادل زد في الدقيقة 32 عن طريق مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ثم أحرز الأنجولي ديلسون كاموني هدف زد الثاني في الدقيقة 81.

وبهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو عند 8 نقاط في المركز السادس بعدما خسر للمباراة الثانية على التوالي بعد الهزيمة أمام إنبي، وارتفع رصيد زد بقيادة مجدي عبد العاطي إلى 12 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر.

بيراميدز يتلقي خسارته الأولي في الدوري المصري

وتلقى بيراميدز الهزيمة الأولى بالدوري المصري الممتاز، أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة.



وتقدم سيراميكا بهدف سجله الجزائري أحمد قندوسي في الدقيقة 21، ثم أحرز محمد شكري الهدف الثاني 90+2.

وتوقف رصيد بيراميدز بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو عند 13 نقطة في صدارة الترتيب، بينما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا بقيادة مدربه أيمن الرمادي إلى 7 نقاط في المركز الثامن وله مباراة مؤجلة ضد الأهلي، الأربعاء المقبل.

الاتحاد يحسم ديربي الاسكندرية

وحقق الاتحاد فوزا صعبا في ديربي الاسكندرية على حساب مضيفه سموحة 1-0 مساء اليوم الجمعة باستاد الإسكندرية، في افتتاح الجولة السادسة للدوري المصري.

أحرز هدف اللقاء كريستوفاو مابولولو في الدقيقة 60 من ضربة جزاء، ليرفع المهاجم الأنجولي رصيده إلى 6 أهداف، ويعتلي ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.

ورفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 11 نقطة متقدما إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد سموحة عند 8 نقاط في المركز السابع.