ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة السادسة

ترتيب الدوري المصري الممتاز، أسدل الستار علي مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بعد فوز البنك الأهلي علي المصري 4-0 في ختام الجولة وتحقيق أول انتصار له هذا الموسم.

وحقق البنك الأهلي فوزا كبيرا علي المصري في الظهور الأول لطارق مصطفي المدير الفني الذي تولي المسئولية خلفا لبابا فاسيليو.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة ويليه فيوتشر وصيفا برصيد 12 نقطة.

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ويتبقي للنادي الأهلي ثلاث مباريات مؤجلة أمام سيراميكا كليوباترا والجونة وبلدية المحلة.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السادسة

1 - بيراميدز 13 نقطة

2 - مودرن فيوتشر 12 نقطة

3 - زد اف سي 12 نقطة

4 - الاتحاد 11 نقطة

5 - إنبي 10 نقاط

6 - طلائع الجيش 10 نقاط

7- الأهلي 9 نقاط

8 - المصري 9 نقاط

9 - الزمالك 8 نقاط

10 - الجونة 8 نقاط

11- بلدية المحلة 8 نقاط

12 - سموحة 8 نقاط

13 - سيراميكا 7 نقاط

14 - الإسماعيلي 4 نقاط

15 - فاركو 4 نقاط

16 - الداخلية 4 نقاط

17 - البنك الأهلي 3 نقاط

18 - المقاولون نقطتين



جدول ترتيب الدوري المصري

نتائج الجولة السادسة للدوري المصري

سموحة 0-1 الاتحاد السكندري

الزمالك 1-2 زد

سيراميكا 2-0 بيراميدز

الجونة 2-0 الداخلية

بلدية المحلة 3-2 فاركو

المقاولون 1-2 الأهلي

فيوتشر 0-1 إنبي

الاسماعيلي 2-3 طلائع الجيش

المصري 0-4 البنك الأهلي

الأهلي يفوز علي المقاولون

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

تقدم طاهر محمد طاهر بهدف للأهلي في الدقيقة 45+4 ثم أضاف محمد هاني الهدف الثاني في الدقيقة 85 قبل أن يسجل الأوغندي جوزيف أوشايا من ضربة جزاء للمقاولون في الدقيقة 89.

الزمالك يخسر للمرة الثانية علي التوالي



وتلقى نادي الزمالك خسارته الثانية في الدوري المصري أمام ضيفه زد 2-1 بإستاد القاهرة ضمن الجولة السادسة للبطولة.



تقدم التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة الثالثة لصالح الزمالك ثم تعادل زد في الدقيقة 32 عن طريق مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ثم أحرز الأنجولي ديلسون كاموني هدف زد الثاني في الدقيقة 81.

بيراميدز يتلقي خسارته الأولي في الدوري المصري



وتلقى بيراميدز الهزيمة الأولى بالدوري المصري الممتاز، أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة.



وتقدم سيراميكا بهدف سجله الجزائري أحمد قندوسي في الدقيقة 21، ثم أحرز محمد شكري الهدف الثاني 90+2.

الاتحاد يحسم ديربي الاسكندرية



وحقق الاتحاد فوزا صعبا في ديربي الاسكندرية على حساب مضيفه سموحة 1-0 باستاد الإسكندرية، في افتتاح الجولة السادسة للدوري المصري.

أحرز هدف اللقاء كريستوفاو مابولولو في الدقيقة 60 من ضربة جزاء، ليرفع المهاجم الأنجولي رصيده إلى 6 أهداف، ويعتلي ترتيب هدافي الدوري هذا الموسم.