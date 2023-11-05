الأهلي يخوض مرانه استعدادا لمواجهة سيراميكا في الدوري (صور)

خاض النادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من بطولة الدوري علي ملعب ستاد المقاولون العرب.

وتدرب عمرو السولية مع اللاعبين، حيث أدى التدريبات البدنية مع الفريق للمرة الأولى.

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وخاض اللاعبون محاضرة فنية في بداية المران من المدير الفني السويسري مارسيل كولر للوقوف على بعض الحالات الفنية.

وحقق الأهلي الفوز علي المقاولون العرب بثنائية مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في مباراته المقبلة والمقرر لها الأربعاء 8 نوفمبر المقبل في الرابعة مساء علي ستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا أمس على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

الأهلي يستعيد خماسي الفريق

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على استعادة الخماسي محمد الشناوي وعلي معلول وأكرم توفيق وحسين الشحات ومروان عطية في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الأربعاء القادم في الدوري المصري الممتاز.

وغاب الخماسي السابق ذكره عن قائمة الأهلي أمام المقاولون أمس لاراحته من قبل الجهاز الفني في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

قالت مصادر داخل فريق الكرة بالأهلي إن التونسي محمد الضاوي كريستو كان غاضبا بسبب عدم مشاركته في مباراة المقاولون امس.

كولر يدرس عدم الدفع بموديست اساسيا

جدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلبه إلي لجنة التخطيط للكرة بالأهلي وشركة الكرة بشأن رغبته في التعاقد مع مدافع قوي في انتقالات الشتاء القادم.

وعلمت فيتو ان كولر يرغب في استقدام مدافع جديد لتدعيم الخط الخلفي في ظل إصابات محمود متولي المتكررة وعدم ثبات مستوي ياسر إبراهيم.

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر عدم الدفع بالفرنسي موديست أساسيا أمام سيراميكا كليوباترا بعد مشاركته في 90 دقيقة كاملة في مباراة المقاولون أمس.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للفريق أن كولر يدرس وضع الفرنسي علي مقاعد البدلاء والاستعانة به في جزء من المباراة.