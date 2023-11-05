الأحد 05 نوفمبر 2023
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رياضة

معتمد جمال مديرًا فنيًا مؤقتا للزمالك، وتوجيه الشكر لمدحت عبد الهادي

مدحت عبد الهادي،
مدحت عبد الهادي، فيتو

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تولي معتمد جمال تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة بشكل مؤقت ليكون بديلا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأشار الزمالك في بيان رسمي أنه تم توجيه الشكر لـ خوان كارلوس أوسوريو ومدحت عبد الهادي المدرب المساعد.

بيان نادي الزمالك 

وجاء البيان كالتالي:"

إعلاء للقيم والثوابت الرياضية التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي ولن يتحول عنها لأي سبب

وفي ضوء ما ثبت بمذكرة الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة للفريق الأول أن اللاعبين 

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أحمد فتوح

محمد صبحي

مصطفى الزناري 

قد ارتكبوا مخالفات وتجاوزات تستوجب التعامل معهم بطريقة حاسمة 

قرر المجلس إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا 

عرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع 

توجيه الشكر إلى اوسوريو ومساعده وكابتن مدحت عبد الهادي 

تعيين كابتن معتمد جمال مدربا عاما، وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز

الزمالك وبيراميدز 

وعلى صعيد كرة القدم يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمواجهة نظيره بيراميدز، الأربعاء المقبل على إستاد القاهرة ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بيراميدز

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للعام الماضي، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة القنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء زد الأخير في مسابقة الدوري، تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي استعدادا للقاء بيراميدز المقبل في نصف نهائي كأس مصر. 


وعقب انتهاء الفقرة البدنية أدى اللاعبون تدريبات فنية تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، وبعدها خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية في وسط الملعب، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال التقسيمة ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

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