تفاصيل إصابة علي معلول لاعب الأهلي

كشف أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق يعاني من ألم في العضلة الخلفية وخلال الساعات المقبلة من المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية.

وتأتي مسألة تواجده في قائمة الفريق أمام سيراميكا بناء علي رؤية الجهاز الفني.

وقام معلول بتنفيذ بعض الجلسات اليوم الأحد.

وخاض النادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من بطولة الدوري علي ملعب ستاد المقاولون العرب.

وتدرب عمرو السولية مع اللاعبين، حيث أدى التدريبات البدنية مع الفريق للمرة الأولى.

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وخاض اللاعبون محاضرة فنية في بداية المران من المدير الفني السويسري مارسيل كولر للوقوف على بعض الحالات الفنية.

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب بثنائية مقابل هدف في الجولة السادسة من الدوري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في مباراته المقبلة والمقرر لها الأربعاء 8 نوفمبر المقبل في الرابعة مساء على ستاد القاهرة في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يفوز على المقاولون العرب

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا أمس على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

الأهلي يستعيد خماسي الفريق

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على استعادة الخماسي محمد الشناوي وعلي معلول وأكرم توفيق وحسين الشحات ومروان عطية في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الأربعاء القادم في الدوري المصري الممتاز.

وغاب الخماسي السابق ذكره عن قائمة الأهلي أمام المقاولون أمس لإراحته من قبل الجهاز الفني في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

قالت مصادر داخل فريق الكرة بالأهلي إن التونسي محمد الضاوي كريستو كان غاضبا بسبب عدم مشاركته في مباراة المقاولون أمس.

كولر يدرس عدم الدفع بموديست أساسيا

جدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلبه إلي لجنة التخطيط للكرة بالأهلي وشركة الكرة بشأن رغبته في التعاقد مع مدافع قوي في انتقالات الشتاء القادم.

وعلمت فيتو ان كولر يرغب في استقدام مدافع جديد لتدعيم الخط الخلفي في ظل إصابات محمود متولي المتكررة وعدم ثبات مستوى ياسر إبراهيم.

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر عدم الدفع بالفرنسي موديست أساسيا أمام سيراميكا كليوباترا بعد مشاركته في 90 دقيقة كاملة في مباراة المقاولون أمس.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للفريق أن كولر يدرس وضع الفرنسي على مقاعد البدلاء والاستعانة به في جزء من المباراة.