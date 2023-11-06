الإثنين 06 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

أسعار العدس اليوم،
أسعار العدس اليوم، فيتو

شهدت أسعار العدس، حالة من الاستقرار اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق، وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية، وسط إقبال كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة.  

سعر العدس اليوم

وتنشر "فيتو" سعر العدس اليوم، وفقًا لآخر التحديثات في أسعار البقوليات اليوم في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة. 

أسعار العدس اليوم، فيتو

سعر العدس في السوق المصري 

ووصلت أسعار العدس الأصفر ما بين 40 و48 جنيهًا للكيلو.

أسعار البقوليات اليوم

وارتفعت أسعار البقوليات بصورة نسبية داخل الأسواق المحلية في ظل ارتفاع الطلب عليها، حيث تعد من السلع الأساسية والغذاء الرئيسي في الوجبات المصرية المختلفة.

Advertisements

 

وسجل سعر الفول البلدي والمستورد ما بين 31 و37 جنيهًا.  

وبلغ سعر كيلو الحمص بـ 50 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللوبيا البلدي 49 جنيهًا.

تراجع فاتورة واردات مصر من العدس

وفي سياق آخر، كشفت نتائج نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أبريل 2023، تراجع فاتورة واردات مصر من  العدس خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي خلال الفترة من “يناير -  فبراير- مارس- أبريل ”. 

فاتورة الواردات خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام  2023

وبلغت فاتورة استيراد مصر من العدس 51 مليونًا و372 ألف دولار، خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 56 مليونًا و665 ألف دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، بتراجع يقدر بـ  5 ملايين و 293 ألف دولار. 

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

واردات مصر من العدس خلال أبريل 2023

وأوضحت نتائج النشرة التي حصلت “فيتو” على نسخة منها، أن فاتورة استيراد العدس خلال شهر أبريل الماضي جاءت بقيمة 14 مليونًا و354 ألف دولار، مقابل 21 مليونًا و575 ألف دولار عن نفس الشهر من العام الماضي، بتراجع بلغ 7 ملايين و221  ألف دولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

العدس سعر الفول البلدى اسعار البقوليات اليوم الوجبات المصرية الاصفر سعر العدس اليوم

مواد متعلقة

أسعار العدس مساء اليوم الأحد 5-11-2023 في الأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

أسعار العدس اليوم السبت 4-11-2023 في الأسواق

الأكثر قراءة

أول تعليق من فتوح على قرار إدارة الزمالك بإيقافه وعرضه للبيع

نشرة الأخبار، جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول غزة، مقتل ابن شقيق نتنياهو، أزمة الـ 30 ألف معلم في البرلمان

الجمهور يطالب مكي باستبعاد بيومي فؤاد من مسلسل الكبير أوي

من أجل درس في "الدبلوماسية خلال الحرب"، زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة أوكرانيا

سعر اليورو بالبنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم الإثنين 6-11-2023

المرور تغلق 7 طرق رئيسية وتعيد فتح طريقى السويس والإسماعيلية الصحراوى

ندوة لأسر المتعافين وعيادة مسائية للمراهقين بمستشفى العزازى للصحة النفسية

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

فوز هتلر بالجائزة الأولى في حفلة عيد الهالوين

مزاد علني لبيع أغلى ماسة في العالم

طفلة تعض إصبع الأمير ويليام في سنغافورة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الجبس اليوم الإثنين 6-11-2023 في السوق المصري

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 6-11-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023

المزيد

انفوجراف

30 يوما تحت القصف.. حصاد شهر على حرب غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 6 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية