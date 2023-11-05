وكيل التعليم بالجيزة: أولوياتنا التخفيف عن كاهل أولياء الأمور

اجتمع اليوم الأحد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بـ مديري عموم الجيزة بقاعة الاجتماعات بديوان المديرية وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية والمستشار بدوى علام رئيس مجلس آباء وأمناء الجيزة، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام.

جاء ذلك لاستعراض السلبيات والإيجابيات خلال الفترة الماضية من بداية العام الدراسى وحتى الآن والعمل على تلافى أية مشكلات فى المرحلة القادمة.

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وكذلك تناول التأكيد على الاستحقاق الدستورى وإعداد المقرات الانتخابية إعدادا جيدا يليق بالحدث الهام وتوفير وسائل المواصلات للمغتربين.

ضرورة تفعيل مجالس الآباء بالمدارس

كما أكد سلومة على ضرورة تفعيل مجالس الآباء بالمدارس لما لها من دور فعال فى العملية التعليمية وعقد اجتماعات شهرية واستيعاب جميع المعوقات والعمل على سرعة حلها على الفور

وأكد كذلك على ضرورة تفعيل دور التربية الاجتماعية والتربية النفسية من خلال الندوات التثقيفية التي تحث علي مكارم الأخلاق وتقبل الآخر وعدم التنمر بالتعاون مع أمن المدرسة لاستيعاب أية مشكلات قد تعوق العملية التعليمية وحلها سريعا ونبه علي حسن استقبال أولياء الأمور والسماع لمشكلاتهم والعمل على حلها.

تطبيق لوحة الانضباط المدرسى

وفى سياق متصل أكد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق لوحة الانضباط المدرسى بكل حزم والتنبيه على ذلك خلال طابور الصباح والإعلان عن عقوبة الغير ملتزمين بتعليمات وتوجيهات المؤسسة التربوية وكذلك الاهتمام بتسجيل الغياب اليومى وتفعيل شئون الطلبة بالمدارس ونشر القنوات التعليمية الخاصة بقناة مدرستنا 1,2,3 على صفحات الإدارات وتوعية الطلاب بأهميتها وكذلك تحميل المناهج الدراسية وتحميلها على اسطوانات cd وتوزيعها على الطلاب للاستفادة العلمية من خلالها

وتفعيل مجموعات الدعم داخل المدارس والإعلان عنها ونشر الدعاية اللازمة لها لصالح الطلاب وأولياء أمورهم

وعدم إجبار الطالب أو ولى الأمر على المجموعات المدرسية أو الدروس والعمل دائما على التخفيف عن كاهل أولياء الأمور والتسهيل عليهم فى كافة المتطلبات وفتح باب التطوع للمعلمين الذين اجتازوا مسابقة الـ 30 ألف معلم وأسماؤهم موجودة بالفعل للعمل تطوع لحين وصول الاستمارات المؤمنة والعمل علي إزالة السلبيات من قبل المتابعات الميدانية والتواجد الدائم فى ساحات العمل.