الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

صحة الدقهلية: 26 ألف مواطن استفادوا من خدمات عيادات الأسنان الشهر الماضى

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

أعلنت صحة الدقهلية عن أن 26 ألف مواطن استفادوا من  خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال الشهر الماضى. 


وأشاد  الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العنين خلال الشهر الماضى لاسيما فى مجال التثقيف الصحى.

وكشف وكيل الوزارة أنه فيما يخص رفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان فقد نظمت الإدارة نحو 1066 محاضرة  وندوة شارك بها ما يقرب من 5164 مواطنا.

كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال سبتمبر الماضى والتى تضمنت تفقد 12 قسمًا وعيادة بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة فضلًا عن  توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.

Advertisements

بدوره أوضح الدكتور محمد أبو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن نحو 26584 مواطنًا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال أكتوبر الماضى مشيرًا إلى الالتزام التام باشتراطات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الأطباء والمواطنين

وأضاف أنه  تم إجراء مقياسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات منها صدر بهوت ودكرنس فضلا عن إصلاح الأقسام بمستشفى جمصة وشربين.
وفي سياق آخر، أشاد الدكتور شريف مكين بإنجازات إدارة الأشعة خلال أكتوبر الماضى فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،برفع درجة الجاهزية فى جميع المستشفيات التابعة. 

حيث قامت الإدارة خلال الشهر الماضى بتركيب وتشغيل جهاز الايكو بمستشفى نبروه وجهاز الأشعة الجديد بمستشفى حميات المنصورة.

كما  تم تشغيل C Arm المنقول لمستشفى دكرنس وتم إجراء أول لسته للعمليات منذ عام بالمستشفى دكرنس تم تركيب علاوة على تشغيل جهاز أشعة  Xray بمستشفى أجا.

وجرى  توفير وحده Dr تبرع لمستشفى شبرا سندى , وتم البدء أيضًا  في ترصيص غرف الاشعة الجديدة بمستشفى صدر المنصورة.

وفى سياق متصل شاركت الإدارة فى مؤتمر الأشعة الثانى بالقاهرة بوفد مكون من 35طبيبًا وفنيًا , وعقدت دورة تدريبية من خلال الوزارة بـ 5 مستشفيات هم مستشفى ميت غمر وأجا. والسنبلاوين بالإضافة إلى   مستشفى دكرنس.و بلقاس.

وأعرب وكيل الوزارة عن عميق تقديره  للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الأشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة وإدارة الطب العلاجي بإشراف الدكتورة هبة الشريف وإدارة الأشعة بالمديرية  وفى مقدمتهم الدكتورة سارة فودة والأساتذة عماد الشايب ومحمد العشماوى ووليد فوزى.

الصحة تعلن تحديث بروتوكول العلاج على نفقة الدولة.. إدراج 5 أدوية جديدة لعلاج حالات أمراض الدم.. وخبر سار لـ مرضى تليف النخاع وزيادة وظائف خلايا النخاع

الصحة تعلن استحداث بروتوكولات علاجية وأدوية حديثة في منظومة العلاج على نفقة الدولة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

الادارات الصحية التثقيف الصحي الجامعات الحكومية الادارة العامة الدكتور شريف مكين الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بلقاس بروتوكول العلاج صحة الدقهلية صحة الدقهلية صحة الدقهلية صدر المنصورة

مواد متعلقة

الصحة تعلن استحداث بروتوكولات علاجية وأدوية حديثة في منظومة العلاج على نفقة الدولة

وزير الصحة يتفقد تمركز سيارات الإسعاف بمعبر رفح البري وغرفة الحجر الصحي

وزيرة الصحة الفلسطينية توجه رسالة قوية للمجتمع الدولي بشأن استهداف مستشفيات غزة

فوائد البطاطا، غنية بالفيتامينات وتعزز صحة العظام والقلب والجلد

الأكثر قراءة

تصرف مفاجئ من مصطفى محمد بعد تبديله في مباراة نانت وريمس

كاملة أبو ذكري لـ بيومي فؤاد: الإحساس نعمة

محمد سلام يعتذر لأمير كرارة: حقك عليا يا باشا مصر

إنجي علاء توجه رسالة لبيومي فؤاد: الفنان الحقيقي بيكون مهموم بالناس

حملة على الملاهي الليلية تضبط 10 فتيات ركلام و3 سيدات لتسهيل الدعارة

الإسماعيلي، باسم مرسي يعود للتسجيل بعد غياب عام وعودة صالح جمعة

ارتفاع أسعار السكر اليوم الأحد

أبو مازن يحسم الجدل حول تولي السلطة الفلسطينية زمام الحكم في غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 6-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

محمود حافظ يضع علم إسرائيل أسفل حذائه

بعد الكشف عنه، كل ما تريد معرفته عن القطار الكهربائى الإقليمى الذكى «ديزيرو» (صور)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 6-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الأحد 5-11-2023

ارتفاع أسعار السكر اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد 5 نوفمبر 2023

أهم 3 أسئلة لحاجزي شقق الإسكان الاجتماعي وإجاباتها

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات أوبل بعد زيادة نوفمبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكبدة في المنام وعلاقتها بالمشاكل والمصاعب والأحزان

تفسير حلم غروب الشمس في المنام وعلاقته بنهاية الأحزان

حكم الإسراع في الصلاة والضابط الذي يؤثر في صحتها؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية