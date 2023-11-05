صحة الدقهلية: 26 ألف مواطن استفادوا من خدمات عيادات الأسنان الشهر الماضى

أعلنت صحة الدقهلية عن أن 26 ألف مواطن استفادوا من خدمات أقسام وعيادات الأسنان خلال الشهر الماضى.



وأشاد الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العنين خلال الشهر الماضى لاسيما فى مجال التثقيف الصحى.

وكشف وكيل الوزارة أنه فيما يخص رفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان فقد نظمت الإدارة نحو 1066 محاضرة وندوة شارك بها ما يقرب من 5164 مواطنا.

كما كثفت الإدارة العامة للأسنان جولاتها المرورية خلال سبتمبر الماضى والتى تضمنت تفقد 12 قسمًا وعيادة بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية التابعة فضلًا عن توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة.

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بدوره أوضح الدكتور محمد أبو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان أن نحو 26584 مواطنًا استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال أكتوبر الماضى مشيرًا إلى الالتزام التام باشتراطات مكافحة العدوى حفاظًا على صحة الأطباء والمواطنين

وأضاف أنه تم إجراء مقياسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات منها صدر بهوت ودكرنس فضلا عن إصلاح الأقسام بمستشفى جمصة وشربين.

وفي سياق آخر، أشاد الدكتور شريف مكين بإنجازات إدارة الأشعة خلال أكتوبر الماضى فى رفع كفاءة المستشفيات ودرجة الجاهزية بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،برفع درجة الجاهزية فى جميع المستشفيات التابعة.

حيث قامت الإدارة خلال الشهر الماضى بتركيب وتشغيل جهاز الايكو بمستشفى نبروه وجهاز الأشعة الجديد بمستشفى حميات المنصورة.

كما تم تشغيل C Arm المنقول لمستشفى دكرنس وتم إجراء أول لسته للعمليات منذ عام بالمستشفى دكرنس تم تركيب علاوة على تشغيل جهاز أشعة Xray بمستشفى أجا.

وجرى توفير وحده Dr تبرع لمستشفى شبرا سندى , وتم البدء أيضًا في ترصيص غرف الاشعة الجديدة بمستشفى صدر المنصورة.

وفى سياق متصل شاركت الإدارة فى مؤتمر الأشعة الثانى بالقاهرة بوفد مكون من 35طبيبًا وفنيًا , وعقدت دورة تدريبية من خلال الوزارة بـ 5 مستشفيات هم مستشفى ميت غمر وأجا. والسنبلاوين بالإضافة إلى مستشفى دكرنس.و بلقاس.

وأعرب وكيل الوزارة عن عميق تقديره للدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لشئون الأشعة والمشرف العام على الادارة العامة للاشعة وإدارة الطب العلاجي بإشراف الدكتورة هبة الشريف وإدارة الأشعة بالمديرية وفى مقدمتهم الدكتورة سارة فودة والأساتذة عماد الشايب ومحمد العشماوى ووليد فوزى.