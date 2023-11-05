الصحة تعلن تحديث بروتوكول العلاج على نفقة الدولة.. إدراج 5 أدوية جديدة لعلاج حالات أمراض الدم.. وخبر سار لـ مرضى تليف النخاع وزيادة وظائف خلايا النخاع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إدراج أدوية الأورام والأدوية البيولوجية الحديثة، ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.

تحديث بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجه بعقد اجتماعات دورية للجان العليا لعلاج الأورام والمبادرات الرئاسية وأمراض الدم، لتحديث بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة، يهدف إلى تحسين معدل الاستجابة والشفاء، وتقليل فرص ارتداد الأورام، وتحسين جودة حياة المريض المصري.

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وقال «عبدالغفار» إن تحديث أدوية التصلب المتعدد (MS)، وإدراج وتكويد عقار موجة وبديل حيوي جديد، كما تم تعديل الجرعات وإدخال جرعات إضافية، لمرضى التصلب المتعدد التقدمي الثانوي ومرضى التهاب النخاع، والعصب البصري (NMO) إلى جانب إدراج عقار جديد للتصلب المتعدد الانتكاسي، وإدراج إدراج عقار آخر للتصلب المتعدد للجهاز العصبي المركزي.

وأشار «عبدالغفار» إلى تحديث بروتوكولات الأمراض الروماتيزمية والمناعية وإدخال الأدوية البيولوجية المختلفة، ضمن منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لعلاج (التيبس المناعي، والصدفية المفصلية، والالتهاب القزحي المناعي غير الميكروبي، والصدفية، والالتهاب المناعي للغدد العرقية).

ونوه «عبدالغفار» إلى إعادة تقيم العقار المستخدم في علاج نقص المناعة الوراثي، ليشمل كامل عدد الجرعات حسب وزن المريض، وإدراج عقار جديد في بروتوكول العلاج البيولوجي لمرضى (كرونز)، والإلتهاب التقرحي المناعي، وتفعيل خط العلاج الثاني لمرضى الصدفية المفصلية.

إدراج 5 أدوية جديدة لعلاج حالات أمراض الدم على نفقة الدولة

من جانبه، كشف الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، عن إدراج 5 أدوية جديدة لعلاج حالات أمراض الدم، على نفقة الدولة، متضمنة أدوية لعلاج اللوكيميا المزمنة، وفشل النخاع الناتج عن زيادة خلايا النخاع، والأنيميا، وإضافة كود علاجي لزرع نخاع (قرار ثاني) في حالة فشل الزرع الأول للنخاع.

وتابع «زيدان» أنه تم إقرار صرف دواء مخصص لمرحلة ما بعد زرع النخاع أو ارتداد المرض في (سرطان الخلايا البلازمية)، وذلك بناء على رأي اللجان الطبية، وإضافة كود علاجي (قرار ثاني) لتوافق الأنسجة في حالات زرع النخاع، حال وجود أكثر من متبرع لمرضى فشل النخاع، وأورام الغدد الليمفاوية.

ولفت «زيدان» إلى استحداث جلسات فصل البلازما، وإدراج عقار موجة وبديل حيوى للعقار المستخدم سابقا، كما تم إضافة (كود) لعلاج مرض التكسير المناعي الحاد لخلايا الدم، وكذلك تحديث بروتوكولات العلاج على نفقة الدولة لمرضى تليف النخاع وزيادة وظائف خلايا النخاع، وإضافة عقار لعلاج مرضى اللوكيميا الليمفاوية المزمنة، ممن لديهم طفرات جينية.

المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

وفي سياق متصل كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة مشيرا إلى أنها لا تتجاوز الأسبوع.

وأضاف أن المدة الخاصة بحالات الطوارئ لا تتعدى الـ 48 ساعة.

تيسير إجراءات حصول المواطنين غير القادرين على حقهم

وقال «عبد الغفار» إن هناك توجيهات مستمرة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المواطنين غير القادرين على حقهم في خدمات طبية على أعلى مستوى، منوها إلى أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

وأشار «عبد الغفار» إلى مناظرة 3300 مريض بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية.

إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، أن إجراءات إصدار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيدًا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أي مشقة، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

رابط الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة

أتاح موقع وزارة الصحة والسكان رابط الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة بالرقم القومي، وخطوات الاستعلام من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- تسجيل الدخول إلى موقع الاستعلام عن صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال الضعط على تلك الرابط.

- تسجيل الرقم القومي الخاص بالمتقدم للحصول على القرار.

- الضغط على الاستعلام.

- كتابة اسم المريض كاملًا.

- الانتظار قليلا حتى انتهاء التحميل وستظهر حالة القرار.

ويتم الاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال الموقع الرسمي البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي من خلال هذا الرابط

المستندات المطلوبة لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

تشمل شروط العلاج على نفقة الدولة تطبيق الخطوات المطلوبة بعد تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة كالآتي:

1. صور بطاقة الرقم القومي من الجهتين.

2. أصل تقرير لجنة ثلاثية معتمد ومختوم من إحدي مستشفيات تقديم الخدمة.

3. تقرير طبي.

4. أبحاث وتقارير حديثة التي قام المواطن بإجرائها، ثم يتم ربطها على موقع المجالس، دون تحميل أي مبالغ مالية.

الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا

وأضاف «زيدان» أن الموافقة على طلب العلاج تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة، لافتا إلى أن الموقع الرسمي للاستعلام عن نتيجة قرارات العلاج على نفقة الدولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة، باستخدام الرقم القومي

زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة بمعدل 495 ألفا و937 قرارا، خلال العام المالى 2022 /2023 بنسبة زيادة 15.8% مقارنة بالعام المالي 2021 /2022، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 2 مليون و192 ألف مواطن خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة بلغت 10% مقارنة بالعام المالي السابق.

ولفت «عبدالغفار» أن التكلفة المادية زادت بنسبة 33.2% عن العام المالي السابق، حيث بلغ إجمالي تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة 16 مليارا و828 مليونا و239 ألف جنيه، خلال العام المالي 2022/2023.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إلى أن قرارات العلاج الصادرة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.

وتابع «نادي» أن أكثر القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة كانت في تخصصات الباطنة، يليها الأورام ثم العظام، مشيرًا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.

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