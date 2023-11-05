التصديري للصناعات الكيماوية يوقع تعاون لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية
وقع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة اتفاق تعاون مشترك مع إحدى الشركات بهدف دعم الشركات الأعضاء وتسهيل تعاملاتهم وتحاليل المنتجات الكيماوية ومطابقتها للأسواق المستوردة حول العالم.
وقال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس إن توقيع الاتفاق خطوة هامة لدعم الشركات المصرية في تسهيل نفاذية صادراتنا إلى كافة دول العالم وتوفير كافة خدمات التفتيش والفحص والمطابقة وإصدار الشهادات المختلفة بدقة وجودة.
صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة
أعلن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد أبو المكارم انه بلغت صادرات القطاع خلال التسعة أشهر الاولي من العام الجاري نحو 5.3 مليار دولار بما يمثل 19% من إجمالي الصادرات المصرية وجاءت صادرات الاسمدة في المرتبة الاولي بقيمة 1.7 مليار دولار يليها صادرات اللدائن البلاستيك بقيمة 1.5 مليار دولار وجاءت الكيماويات غير العضوية في المرتبة الثالثة بقيمة 686.5 مليون دولار
وأشاد المجلس بنجاح خطته في استهداف أسواق جديدة خلال 2023 ودخول مصدرين ومنتجات جديدة إلي الأسواق المستهدفة وعلي رأسها أسواق كل من ليبيا والسعودية والمغرب
وأوضح أنه قد حققت الصادرات لكل من ليبيا معدل نمو بلغ 31% والسعودية بمعدل نمو 8% والمغرب بمعدل نمو 44% حيث استهدف المجلس هذه الأسواق بالعديد من الأنشطة التسويقية من معارض دولية متخصصة وبعثات مشتريين
كما تصدرت تركيا قائمة الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع بقيمة 868مليون دولار وبمعدل نمو 27% مقارنة لنفس الفترة من عام 2022
وتستحوذ اهم10 أسواق مستقبلة لصادرات القطاع على نحو 54% من إجمالي صادرات القطاع (وهم تركيا، ايطاليا، اسبانيا، فرنسا، ليبيا، السعودية، البرازيل، بلجيكا، بريطانيا، المغرب)
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