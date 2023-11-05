تحديث الصناعة يشارك فى معرض التجارة البينية الإفريقية

يشارك مركز تحديث الصناعة في النسخة الثالثة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية بين البلدان الإفريقية IATF2023 المقرر إقامته خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023 وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، وتقام هذه الدورة تحت شعار "ربط الأسواق الإفريقية" في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

معرض التجارة البينية الإفريقية

ويدعو مركز تحديث الصناعة عملائه من المنشآت الصناعية ومقدمي الخدمات للتسجيل والمشاركة في معرض التجارة البينية الإفريقية، وذلك بهدف تنشيط ودعم التجارة البينية بين الدول الإفريقية، من خلال توفير منصة تجارية لعرض السلع والخدمات المختلفة، إضافة إلى العمل على زيادة معدلات التبادل التجارى.

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كما تعد المشاركة في معرض التجارة البينية فرصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية، إلى جانب أنه محاولة لطرح الأراء والمناقشات بهدف التوصل إلى حلول للتحديات التي تواجه تعزيز التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية.

ويعد المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023 حدثًا كبيرًا للبلدان الإفريقية ويتوقع أن تبرم خلاله صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 43 مليار دولار أمريكي مقارنة بحجم صفقات بلغت قيمتها 42.1 مليار دولار خلال نسخته الأخيرة في عام 2021.

كما يعتبر “ المعرض الأفريقي للتجارة البينية” أكبر معرض تجاري واستثماري في أفريقيا، ومنصة رئيسية للمستوردين والمصدرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من سوق واحدة تضم 1.4 مليار شخص أنشأتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مع ناتج محلي إجمالي يزيد عن 3.5 تريليون دولار أمريكي.

مركز تحديث الصناعة يطلق منصة إلكترونية لـ 152 فرصة استثمارية في كافة القطاعات

وحرص مركز تحديث الصناعة على تحليل الواردات والصادرات المصرية، على مدار الأربع سنوات الماضية، وتحديد عدد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأوضح الجهاز، أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات والتي تضم عدد 152 فرصة استثمارية في القطاعات المختلفة.

ويأتي هذا في إطار توجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ونظرا للدور الفني الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة في زيادة تنافسية الصناعة المصرية، وتعميق التصنيع المحلي من خلال تحديد عدد من الفرص الإستثمارية.

152 فرص استثمارية في كافة القطاعات الصناعية

وأعلنت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة إطلاق المركز لمنصة إلكترونية تضم الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الصناعية من هنا

كما دعت دعاء سليمة، جميع الراغبين في التعرف على الفرص الاستثمارية لتفقد المنصة وتحديد الفرص المناسبة لهم في القطاعات الآتية "الصناعات الطبية والدوائية، الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية، صناعة مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الخشبية والأثاث، الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الصناعات النسيجية وصناعات الطباعة والتغليف".

وسيتم التنسيق مع الهيئات والجهات المختلفة لمساعدتهم للاستثمار في الفرص المذكورة أعلاه، محليًا أو بالشراكة مع الشركات الأجنبية التي يمكنها نقل التكنولوجيا إلى السوق المصري، حيث يستطيع المستثمر البحث داخل المنصة الإلكترونية من خلال البحث بالقطاع الذي يرغب الاستثمار فيه، والبحث بالفئة أيضا، والاطلاع على كافة البيانات اللازمة.

كما يمكن من خلال المنصة الالكترونية ملء استمارة التواصل لتقديم المزيد من المعلومات اللازمة بالفرصة الاستثمارية المرغوب فيها.