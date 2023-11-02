الخميس 02 نوفمبر 2023
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اقتصاد

وزير الصناعة يبحث مع شركة إيطالية ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ميكيلي تريكاريو، مدير التطوير الصناعي واللوجستي لشركة كوفرا الإيطالية المتخصصة في إنتاج أحذية الأمان، حيث استعرض اللقاء خطة الشركة للاستثمار في السوق المصري، حضر اللقاء اللواء كامل هلال، مستشار الوزير للمشروعات الصناعية.

 وقال الوزير إن الشركة تخطط لإقامة مشروع إنتاجي لها في مصر خلال المرحلة المقبلة باستثمارات تبلغ 10 ملايين يورو، ويوظف عمالة تصل إلى 2000 فرد، لا سيما وأن هذه الصناعة من الصناعات كثيفة العمالة، لافتًا إلى أن الشركة مقرها الأساسي في إيطاليا وتمتلك عدة مصانع ومراكز لوجستية في عدد من الدول وتسعى لتوسعة قاعدتها الإنتاجية من خلال إقامة مصنع لها بالسوق المصري على مساحة تبلغ حوالي 50 ألف متر مربع.

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 مدينة الجلود بالروبيكي

 وأوضح سمير أن الشركة يمكنها أن تبدأ إنتاجها في مدينة الجلود بالروبيكي للاستفادة من المزايا الكبيرة التي تتيحها المدينة، باعتبارها نموذجًا يُحتذى به في مجال دباغة الجلود والمصنوعات الجلدية والصناعات المغذية لها، كما تعد المدينة إحدى أهم المدن الصناعية المتخصصة المصممة وفق أحدث النظم العالمية التي تراعي المعايير البيئية، لافتًا إلى أن المدينة تدخل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" مما يعطي ميزة تنافسية كبيرة للمصدرين من المدينة تتمثل في التصدير بمزايا تفضيلية للولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأنها من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والأحذية سنويًا.

 

 ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الجادة الراغبة في ضخ استثمارات حقيقية بالسوق المصري، بما يسهم في نقل التكنولوجيات الحديثة وتوطين الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل جديدة أمام الشباب

 

 ولفت إلى إمكانية استفادة الشركة من منظومة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية مثل اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والجافتا والميركسور والشراكة الأوروبية.

 

وأشار سمير إلى أنه جاري حاليًا التنسيق بالتعاون مع وزارة النقل المصرية لتسيير خط رورو بين الموانئ المصرية في دمياط والإسكندرية إلى ميناء تريستا بإيطاليا بما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر وإيطاليا، وتقليل زمن وصول البضائع المصرية إلى أوروبا، والمساهمة في تشجيع المستثمرين الإيطاليين للاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية في مصر.

 

ومن جانبه قال ميكيلي تريكاريو، مدير التطوير الصناعي واللوجستي لشركة كوفرا الإيطالية إن الشركة تسعى لضخ استثمارات بالسوق المصري، حيث تتوفر في مصر المقومات والإمكانيات التي تحتاجها الشركة للإنتاج والتشغيل والتي تشمل توفر الأيدي العاملة والبيئة الاستثمارية المواتية.

 

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وأضاف أن الشركة تنتج سنويًا 3 ملايين حذاء أمان بإجمالي مبيعات تصل إلى 140 مليون يورو، لافتًا إلى أن الشركة تتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا بالسوق المصري لا سيما وأن مجال تصنيع أحذية الأمان من المجالات غير المطروقة وهو ما يعطي ميزة تنافسية واعدة أمام الشركة.

 

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وزير التجارة والصناعة شركة كوفرا الإيطالية مدينة الجلود بالروبيكي المصنوعات الجلدية الملابس الجاهزة

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