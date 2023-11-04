الأحد 05 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رفع 1800 حالة إشغال متنوعة في حملة مكبرة بميت عقبة

رفع تعديات وإشغالات
رفع تعديات وإشغالات بالجيزة، فيتو

شن حي العجوزة حملات مكبرة لرفع التعديات من الطريق العام ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين بمنطقة ميت عقبة التابعة للحي، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.


وأسفرت الحملات تحت إشراف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن رفع 1800 حالة إشغال متنوعة وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.


وأكد اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، على رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.


وشدد محافظ الجيزة على المرور الدوري على المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددًا والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعدم التهاون حيال المخالفين.

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إزالة مبان مخالفة بالحوامدية

أزال مسؤولو مدينة الحوامدية  صب سقف بالدور الأول بعد الأرضى على مساحة حوالي ٨٠ م بالمهد بزاوية أبو مسلم خلف ياسمينا للملابس  من خلال حملة إزالات مكبرة أسفرت أيضا عن  إزالة صب سقف بالدور الثاني بعد الأرضي لمخالفة الرخصة وبناء الثاني بعد الأرضي علي مساحة حوالي ١٠٠ م بزاوية أبو مسلم وإزالة بناء عشوائي بالمهد  بالبلوك الأبيض علي مساحة ٥٠ م بنزلة الأشطر وإزالة سور بالطوب الأحمر بالمهد علي حوالي ٤٠ م بنزلة الأشطر  وإزالة بناء عشوائي بالمهد بعزبة جحا عبارة عن سملات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


رفع السيارات المتهالكة المتعدية

واستجابة لشكاوى المواطنين قامت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور برفع السيارات المتهالكة المتعدية على الأرصفة والجزيرة الوسطى بشارع المصرف وبالقطاع الشمالي مع رفع كفاءة الطريق.


قطاع إشغالات المنيرة

شن مسؤولي قطاع إشغالات إمبابة حملة أسفرت عن إزالة 2 كشك مخالف ومصادرة عربة كارو قبل الشروع فى إلقاء المخلفات وكلبشة السيارات الانتظار الخاطئ ومصادرة عدد 250 إشغالًا ثابتًا أو متحركًا. 


كما قام قطاع إشغالات المنيرة الغربية برفع السيارات المتهالكة بشوارع القطاع واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بمتابعة السيد اشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات الإشغالات لتوفير رصيف أمن وتسهيل حركة المرور.

 

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