تظاهرات تحاصر منزل نتنياهو بالقدس المحتلة

حاصر الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين مساء اليوم السبت منزل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقدس المحتلة.

تظاهرات تحاصر منزل نتنياهو

وطالب المتظاهرين نتنياهو بتقديم استقالته فورًا.

وتأتي التظاهرة بالتزامن مع مظاهرات أخرى لعائلات الأسرى تتجه نحو مقر نتنياهو.

وكانت حماس أفرجت في وقت سابق عن رهينتين لأسباب إنسانية، وقالت إحداهما في مؤتمر صحافي إن عناصر حماس كانوا ودودين وأمنوا للأسرى كل احتياجاتهم الطبية وغيرها، وهاجمت المرأة حكومة بنيامين نتنياهو وحملتها مسؤولية الفشل الأمني.

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من ناحية أخرى قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت: مصممون على الانتصار في غزة إن طالت الحرب لمدة سنة - بحسب تعبيره.



معارك ضارية في غزة

وادعى وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل: خضنا اليوم معارك ضارية في غزة وقمنا بتوسيع توغلنا البري.





معاناة جيش الاحتلال الإسرائيلي

وزعم وزير دفاع الاحتلال، تلقي حركة حماس لضربات قوية، مشيرًا إلى أن الوصول إلى يحيى السنوار والقضاء عليه سيتم قريبًا، متابعًا: لدينا أيام قادمة صعبة للغاية - على حد قوله.

حماس تتهم الاحتلال بالتكتم على خسائره البشرية والمادية في غزة

ومن جانبها، أكدت حركة حماس في بيان صدر عنها اليوم السبت أن الاحتلال الإسرائيلي يتكبد خسائر كبيرة أثناء المعارك الدائرة في قطاع غزة، مشددة على أنه لم يحقق أي إنجاز عسكري بعد شهر من التصعيد.



وأضافت حركة حماس: "إسرائيل تتكتم على خسائرها البشرية والمادية".



وأوضحت حركة حماس أن غالبية المنشآت الصحفية والإعلامية في غزة تعرضت لقصف إسرائيلي، لافتة إلى أن الاحتلال استهدف 3 مستشفيات في غزة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لتل أبيب.



وتابعت حماس: "اتفقنا على إخراج الجرحى مقابل إجلاء الرعايا الأجانب عبر رفح لكن إسرائيل لم تلتزم، ونستنكر العجز الدولي عن إنقاذ المستشفيات والجرحى في غزة".



حماس تمتلك قدرات صاروخية وترسانة أسلحة كبيرة جدا

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، آنا أوكولوفا، أمس الجمعة، إن حركة حماس الفلسطينية، التي أطلقت أكثر من 8000 صاروخ على إسرائيل في ثلاثة أسابيع، لا تزال تمتلك قدرات صاروخية وتمتلك أيضًا ترسانة أسلحة كبيرة جدًّا- على حد قولها.



وزعمت أوكولوفا في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”: "نحن نعلم أن إمكانات حماس الصاروخية لا تزال موجودة، وفي إسرائيل تنطلق صفارات الإنذار من الغارات الجوية كل يوم. وبالإضافة إلى عمليات الإطلاق في المناطق الجنوبية من إسرائيل، يتم إطلاق رشقات قوية مرة أو مرتين على الأقل يوميًّا في الجزء الأوسط من إسرائيل"، ووفقًا لها، فإن حماس عبارة عن هيكل عسكري قوي ومدرب جيدًا ولديه ترسانة ضخمة تشمل من بين أمور أخرى، أنواعًا مختلفة من الأسلحة الصغيرة والصواريخ المضادة للدبابات، بحسب تعبيرها.