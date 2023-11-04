السبت 04 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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ثقافة وفنون

عيد الحب، كيف استخلص مصطفى أمين فكرة "الفالنتين" من جنازة بالسيدة زينب

الكاتب الصحفى مصطفى
الكاتب الصحفى مصطفى أمين

عيد الحب: الحب هو نعمة الحياة وقد دعت الأديان الى وجود الحب وسيادة المحبة بين البشر، ففي الحب سعادة القلوب وقد خصص الغرب يوما للحب هو يوم الفالنتين ولكنها هنا للحب بين العشاق، إلا أننا نحن في مصر خصصنا يوما للحب بين الأخ وأخيه وبين البن ووالديه وبين الإباء والابناء وبين الجار وجاره، وقد حمل كاتبنا الصحفى الراحل مصطفى أمين راية الدعوة للحب بيننا بتخصيص يوم للاحتفال سمى بـ عيد الحب المصرى تذكيرا للمجتمع بقيمة الحب في حياتنا.

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وترجع بداية الفكرة عندما شاهد الكاتب مصطفى أمين جنازة في حى السيدة زينب لا يسير خلفها إلا أربعة أفراد فشعر بالحزن لاختفاء الحب في القلوب وسأل نفسه: أين ذهب الحب وهل ضاع وسط الزحام، فقد سادت روح وأنا مالى التي كانت غائبة بيننا من قبل، وسأل نفسه أين ذهب الحب، وهل ضاع وسط الزحام، وفكر مع توأمه على أمين في تخصيص يوم للحب، وأجرى استفتاء بين قراء الاخبار على تحديد موعد للاحتفال بالحب، وكان هناك اجماع على اختيار يوم 4 نوفمبر من كل عام عيدا للحب.

حب الخير للانسان 

وكتب مصطفى أمين في جريدة الأخبار في عمود فكرة يوم 4 نوفمبر 1988 يقول: الحب يبدأ بحب الله، ويأتي بعده حب الخير ثم حب الإنسان، والحب في مجتمعنا بين الرجل والمرأة قطرة من نبع والنبع هو حب الله والوطن والإنسان.

الطريق الى النجاح


الذى لم يعرف الحب لم يذق طعم السعادة ولم يتمتع بجمال الدنيا، وحب الوطن يبنى الأمم وحب الوالدين يصنع البيت السعيد وحب العمل يفتح الطريق إلى النجاح، ولا تستطيع أن تنجح في أى عمل إلا إذا أعطيته روحك وعقلك ووقتك ولن يتم ذلك إلا بالحب.

 

أصحاب القلوب السوداء 

الحب يجعل الحياة حلوة، يجعل الزهور تتفتح، يجعل القلوب تصفو، يجعل الشمس تشرق، والذين لا يعرفون الحب لا يعرفون الهناء، مساكين هم أصحاب القلوب السوداء.. إن حياتهم كئيبة قاتمة، ومن تجاربي أن الذي لا يعرف كيف يحب.. لا يعرف كيف ينجح في الحياة، ولكي تنجح في الحياة يجب أن تفهم الناس، ولكي تفهمهم يجب أن تحبهم، فأنت مثلا عندما تكره إنسانا لا تستطيع أن تراه على حقيقته، تراه قصيرا وهو طويل، تراه ثقيل الدم وهو خفيف الروح، تراه لا يستحق أن تطمئن له بينما هو رجل أمين يستحق الثقة.

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في داخل كل واحد منا جهاز عجيب يعرف منه من يحبه ومن لا يحبه، وهو جهاز دقيق لا ينفع معه الخداع والكذب والنفاق؛ فمن الممكن أن يخدعك إنسان ويقول لك إنه يحبك، ولكن لا بد أن هناك شيئا في داخلك سوف يرشدك إلى حقيقة مكره وخداعه وتضليله.

الحب الذى ضاع 

لقد تعلمنا كيف نكره سنوات طويلة ونريد اليوم أن نتعلم كيف نحب ونعفو ونتسامح لكل ذلك نريد ان نعيد الحب الذى ضاع بيننا وسط زحمة الحياة الى قيد الحياة فنعيد الامل الى نفوسنا، والابتسامة الى قلوبنا ونعيد للدنيا اشراقها وجمالها.

دعوة للحب 

فى هذا اليوم سيبعث كل منا تحية لمن يحب، وقدتكون هذه التحية بطاقة او زهرة او خطابا او محادثة تليفونيا، اننا نريد ان نعيد الحب لبلادنا، نحب زوجاتنا،نحب اولادنا وبناتنا نحب اصدقائنا وجيراننا، نحب وطننا، نحب الناس جميعا
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الزهور تتفتح الكاتب مصطفى أمين حب الوالدين حب الخير داء الحب

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