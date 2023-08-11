حكاوي زمان، مصطفى أمين يحذر من أصدقاء الزفة

في مقال كتبه الصحفي مصطفى أمين في عموده «فكرة» بالأخبار عام 1976 عن قيمة الصداقة في حياتنا قال فيه: الصديق تصنعه الأيام، تدعمه المحن والخطوب، وتكبره الأزمات والأحداث، إنك لا تستطيع أن تصنع صديقا في 24 ساعة، وأنت لا تستطيع أن تشتري الأصدقاء من السوق كما تشتري علبة السجائر، إنه يجب أن تزرع الصديق وترويه وترعاه، وتتعهده حتى ينبت ويتفتح ويزهر.. عندئذ تجد بين يديك صديقا.

أنت لا تستطيع أن تمشي وحدك في الحياة، لا بد أن يكون حولك أصدقاء تعتمد عليهم ويثقون بك، لست في حاجة إلى طرزان ليحميك، وإنما أنت في حاجة إلى من تسأله النصيحة فيصدقك، من تصارحه بمتاعبك، من تبكي على كتفيه، ويخطئ من يتصور أن مهمة الصديق أن يحمل معك همومك بلا مقابل، في الصداقة لا بد أن تعطي لتأخذ، أن تحمل همومه ليحمل همومك، فإذا فكرت في نفسك فقط فلن تجد حولك إلا الفئران.

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الأصدقاء الشيطاني كالنبات الشيطاني لا قيمة له ولا فائدة، ولا يؤكل ولا يشرب، الصديق تصنعه الأيام، وتكبره الأزمات والأحداث، الصديق يجب أن يوضع في النار لتعرف إذا كان من ذهب أم من نحاس، معنى الصديق أن تحب إنسانا وتثق به وتقف بجانبه في محنته وتدافع عنه في غيبته، وتنتصر له في شدته، تحارب معاركه، وتضحي من أجله، تشعر أنه من أسرتك، بل أحيانا كل أسرتك.. تفقده إذا غاب وتأنس به إذا حضر، تفرح بهنائه وتتعذب بشقائه.

صديق الزفة الصديق الذي يرقص في أفراحي ويهتف في مواكبي، ويشيد بي في قوتي ويقبل علىَّ في عزي، ويمشي خلفي في مجدي، ينظم الإشعار في مدحي ليس صديقا إنما هو صديق الزفة، ينفض حين تنفض الزفة، ويعدو حين تتحول الزفة إلى مأتم، يظهر في الأفراح والليالي الملاح، ويختفي في المعارك والأزمات والمعارك وميادين القتال.

سألنى قارئ كيف يحصل على الأصدقاء؟ وقد أجبته، وسألنى آخر: هل السعادة في المال أم في الصديق؟ قلت السعادة في العثور على صديق حقيقى. هو يد قوية تسندك إذا تهاويت وتؤيدك إذا ضعفت وتدفع عنك الأذى إذا هوجمت، هو درع يتلقى عنك الخناجر والسهام، تجده عندما تحتاج إليه لا يتخلى عنك إذا وجد أعداءك أقوياء، بل يصمد يشد أزرك مؤمنا بحقك مستعدا للتضحية من أجلك..

الصديق عملة نادرة.. بل قطعة من الماس تضعها في بنك الأيام فتشعر دائمًا أن لك رصيدا تستند إليه. الأغنياء هم الذين لهم أصدقاء في الحياة أما الذين لا أصدقاء لهم فهم أفقر الفقراء وأتعس الفقراء.

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