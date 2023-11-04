المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 46 صحفيا قتلوا في غزة خلال معركة "طوفان الأقصى"

طوفان الأقصى، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان فجر السبت إن عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال معركة "طوفان الأقصى" وصل إلى 46.

حرب إسرائيل على غزة

من جهتها أفادت لجنة حماية الصحفيين بأن حرب إسرائيل على غزة هي الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين الذين يغطون الصراعات في المناطق الساخنة منذ أكثر من 30 عامًا.

تجدر الإشارة إلى أن استهداف الجيش الإسرائيلي للصحفيين لم يقتصر على قطاع غزة وإنما شمل مجموعة من الصحفيين في بلدة علما الشعب جنوبي لبنان في الـ13 من أكتوبر، وهو ما أسفر عن مقتل صحفي وإصابة 3 آخرين.

Advertisements

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9227 قتيلًا من بينهم 3826 طفلًا بالإضافة إلى 23516 مصابًا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليًّا.